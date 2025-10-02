Відро грибів можна очистити за лічені хвилини: українка показала лайфхак із маслюками

Восени грибники стикаються з проблемою: як швидко та ефективно очистити лісові гриби від землі, піску та сміття

Радість від збору великої кількості грибів зазвичай затьмарюється необхідністю їх чистити. Бруд і пісок в’їдаються в шапинки та ніжки, тому на очищення йде багато часу та води. Але швидко очистити гриби допоможе простий лайфхак із сіллю.

Користувачка TikTok olenka.4.5.0 продемонструвала, як упоратися з цілим відром свіжозібраних грибів за лічені хвилини.

Покрокова техніка

Візьміть велику миску або контейнер і висипте в неї гриби. Щедро посипте гриби звичайною сіллю, залийте окропом і перемішайте. Через 15 хвилин промийте гриби 2 рази, після чого вони будуть готові для приготування.

Автор відео зазначає, що ніколи не знімає шкірку з грибів та консервує їх цілими.

Чому це працює

Сіль діє як натуральний абразив та абсорбент. Її кристали механічно зчищають бруд, а хімічні властивості солі допомагають витягувати вологу з поверхні гриба, роблячи шкірку менш липкою. Крім того, сіль зв’язує дрібні частинки бруду, такі як пісок або земля, та полегшує їх змивання водою.

