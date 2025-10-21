Ідеальна яєчня-бовтання без молока: чим замінити звичний інгредієнт

Багато хто додає молоко в яєчню-бовтанку, вважаючи, що так вона стане ніжнішою. Але насправді цей інгредієнт часто псує смак страви

Яєчня-бовтанка — один із найпопулярніших сніданків. Це ситна і проста в приготуванні страва. Але навіть яєчню можна зіпсувати, якщо не дотримуватися правильної техніки та використовувати не ті інгредієнти.

Зазвичай для приготування яєчні-бовтанки використовують молоко, але воно може зробити яйця водянистими. Молоко виділяє пару, через що яєчня стає нерівномірно просмаженою і гумовою. Тому молоко в яєчні-бовтанці краще замінити іншим продуктом, радить видання Express.

Якщо ви хочете, щоб яєчня не втратила смак, була ніжною і в міру просмаженою, використовуйте замість молока сметану. Завдяки густій консистенції вона надає яйцям шовковистої, кремової текстури, що нагадує заварний крем, і більш насиченого смаку.

Як приготувати яєчню-бовтанку

Інгредієнти на 1 порцію:

2 яйця

1 столова ложка сметани

1 чайна ложка вершкового масла

Сіль та чорний перець на смак

Етапи приготування

Розбийте два яйця в миску і ретельно збийте їх вінчиком. Це забезпечить пишну текстуру яєчні. Додайте столову ложку сметани та дрібку солі, продовжуйте збивати до отримання однорідної маси. Поставте сковороду на середній або навіть слабкий вогонь і розтопіть чайну ложку вершкового масла. Як тільки масло повністю розтане, вилийте яєчну суміш на сковороду. Зачекайте близько 10 секунд, потім почніть повільно перемішувати яйця лопаткою. Продовжуйте акуратно помішувати, доки не почнуть формуватися згустки. Коли яйця почнуть густіти, але залишаться злегка вологими, зніміть сковороду з вогню. Залишкове тепло доведе яєчню до готовності.

