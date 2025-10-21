Ідеальна яєчня-бовтання без молока: чим замінити звичний інгредієнт
Багато хто додає молоко в яєчню-бовтанку, вважаючи, що так вона стане ніжнішою. Але насправді цей інгредієнт часто псує смак страви
Яєчня-бовтанка — один із найпопулярніших сніданків. Це ситна і проста в приготуванні страва. Але навіть яєчню можна зіпсувати, якщо не дотримуватися правильної техніки та використовувати не ті інгредієнти.
Зазвичай для приготування яєчні-бовтанки використовують молоко, але воно може зробити яйця водянистими. Молоко виділяє пару, через що яєчня стає нерівномірно просмаженою і гумовою. Тому молоко в яєчні-бовтанці краще замінити іншим продуктом, радить видання Express.
Якщо ви хочете, щоб яєчня не втратила смак, була ніжною і в міру просмаженою, використовуйте замість молока сметану. Завдяки густій консистенції вона надає яйцям шовковистої, кремової текстури, що нагадує заварний крем, і більш насиченого смаку.
Як приготувати яєчню-бовтанку
Інгредієнти на 1 порцію:
- 2 яйця
- 1 столова ложка сметани
- 1 чайна ложка вершкового масла
- Сіль та чорний перець на смак
Етапи приготування
- Розбийте два яйця в миску і ретельно збийте їх вінчиком. Це забезпечить пишну текстуру яєчні.
- Додайте столову ложку сметани та дрібку солі, продовжуйте збивати до отримання однорідної маси.
- Поставте сковороду на середній або навіть слабкий вогонь і розтопіть чайну ложку вершкового масла.
- Як тільки масло повністю розтане, вилийте яєчну суміш на сковороду.
- Зачекайте близько 10 секунд, потім почніть повільно перемішувати яйця лопаткою. Продовжуйте акуратно помішувати, доки не почнуть формуватися згустки.
- Коли яйця почнуть густіти, але залишаться злегка вологими, зніміть сковороду з вогню. Залишкове тепло доведе яєчню до готовності.
