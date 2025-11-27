"Кіндер" по-домашньому: цей десерт оцінять не тільки діти, а й дорослі

Домашній варіант популярного десерту, який схожий на Kinder

Домашні десерти завжди виходять смачними, а часто приготувати їх самостійно виходить дешевше, ніж купити в магазині. Ми вже ділилися рецептом шоколадно-горіхової пасти, а тепер пропонуємо приготувати шоколадно-молочний десерт у стилі Kinder Milk Slice.

А як саме приготувати цей "кіндер" по-домашньому, показала на своїй сторінці в Instaram блогерка olya_pins. Її рецепт простий і буде зрозумілий навіть тим, хто не має великого кулінарного досвіду.

Інгредієнти

Шоколадний корж:

Яйця — 4 шт

Цукор — 2 ст. л.

Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.

Какао — 2 ст. л.

Дрібка солі

Молочний шар:

Молоко — 100 мл

Цукор — 2 ст. л.

Желатин — 1 ст. л.

Вершковий або кисломолочний сир — 150 г

Глазур:

Шоколад — 80 г

Кокосова олія — 1 ст. л.

Етапи приготування

Змішати жовтки з цукром, крохмалем і какао. Окремо збити білки з дрібкою солі та ввести у шоколадну масу. Випікати корж 20 хв при 180°C. Для молочного шару — розчинити желатин у теплому молоці з цукром, змішати з сиром до кремової текстури. Корж розрізати навпіл, зібрати десерт у розʼємній формі й охолодити. Розтопити шоколад з кокосовою олією, залити зверху та повернути в холодильник. Перед подачею нарізати порційними шматочками.

