"Кіндер" по-домашньому: цей десерт оцінять не тільки діти, а й дорослі
Домашній варіант популярного десерту, який схожий на Kinder
Домашні десерти завжди виходять смачними, а часто приготувати їх самостійно виходить дешевше, ніж купити в магазині. Ми вже ділилися рецептом шоколадно-горіхової пасти, а тепер пропонуємо приготувати шоколадно-молочний десерт у стилі Kinder Milk Slice.
А як саме приготувати цей "кіндер" по-домашньому, показала на своїй сторінці в Instaram блогерка olya_pins. Її рецепт простий і буде зрозумілий навіть тим, хто не має великого кулінарного досвіду.
Інгредієнти
Шоколадний корж:
- Яйця — 4 шт
- Цукор — 2 ст. л.
- Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
- Какао — 2 ст. л.
- Дрібка солі
Молочний шар:
- Молоко — 100 мл
- Цукор — 2 ст. л.
- Желатин — 1 ст. л.
- Вершковий або кисломолочний сир — 150 г
Глазур:
- Шоколад — 80 г
- Кокосова олія — 1 ст. л.
Етапи приготування
- Змішати жовтки з цукром, крохмалем і какао.
- Окремо збити білки з дрібкою солі та ввести у шоколадну масу.
- Випікати корж 20 хв при 180°C.
- Для молочного шару — розчинити желатин у теплому молоці з цукром, змішати з сиром до кремової текстури.
- Корж розрізати навпіл, зібрати десерт у розʼємній формі й охолодити.
- Розтопити шоколад з кокосовою олією, залити зверху та повернути в холодильник.
- Перед подачею нарізати порційними шматочками.
