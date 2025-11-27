Рус

"Кіндер" по-домашньому: цей десерт оцінять не тільки діти, а й дорослі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шоколадно-молочний десерт
Шоколадно-молочний десерт. Фото Freepik

Домашній варіант популярного десерту, який схожий на Kinder

Домашні десерти завжди виходять смачними, а часто приготувати їх самостійно виходить дешевше, ніж купити в магазині. Ми вже ділилися рецептом шоколадно-горіхової пасти, а тепер пропонуємо приготувати шоколадно-молочний десерт у стилі Kinder Milk Slice.

А як саме приготувати цей "кіндер" по-домашньому, показала на своїй сторінці в Instaram блогерка olya_pins. Її рецепт простий і буде зрозумілий навіть тим, хто не має великого кулінарного досвіду.

Інгредієнти

Шоколадний корж:

  • Яйця — 4 шт
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
  • Какао — 2 ст. л.
  • Дрібка солі

Молочний шар:

  • Молоко — 100 мл
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Желатин — 1 ст. л.
  • Вершковий або кисломолочний сир — 150 г

Глазур:

  • Шоколад — 80 г
  • Кокосова олія — 1 ст. л.

Етапи приготування

  1. Змішати жовтки з цукром, крохмалем і какао.
  2. Окремо збити білки з дрібкою солі та ввести у шоколадну масу.
  3. Випікати корж 20 хв при 180°C.
  4. Для молочного шару — розчинити желатин у теплому молоці з цукром, змішати з сиром до кремової текстури.
  5. Корж розрізати навпіл, зібрати десерт у розʼємній формі й охолодити.
  6. Розтопити шоколад з кокосовою олією, залити зверху та повернути в холодильник.
  7. Перед подачею нарізати порційними шматочками.

Також дізнайтесь, як приготувати швидкий десерт із пісочного печива та какао. За цим простим рецептом нічого не треба випікати.

Теги:
#Рецепти #Випічка #Десерт