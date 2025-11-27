"Киндер" по-домашнему: этот десерт оценят не только дети, но и взрослые

Домашний вариант популярного десерта, похожего на Kinder

Домашние десерты всегда получаются вкусными, и часто приготовить их самостоятельно получается дешевле, чем купить в магазине. Мы уже делились рецептом шоколадно-ореховой пасты, а теперь предлагаем приготовить шоколадно-молочный десерт в стиле Kinder Milk Slice.

А как именно приготовить этот "киндер" по-домашнему, показала на своей странице в Instaram блогерша olya_pins. Ее рецепт простой и понятный даже тем, у кого нет большого кулинарного опыта.

Ингредиенты

Шоколадный корж:

Яйца — 4 шт

Сахар – 2 ст. л.

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

Щепотка соли

Молочный слой:

Молоко – 100 мл

Сахар – 2 ст. л.

Желатин – 1 ст. л.

Сливочный сыр или творог — 150 г

Глазурь:

Шоколад — 80 г

Кокосовое масло – 1 ст. л.

Этапы приготовления

Смешать желтки с сахаром, крахмалом и какао. Отдельно взбить белки с щепоткой соли и ввести в шоколадную массу. Выпекать корж 20 минут при 180°C. Для молочного слоя – растворить желатин в теплом молоке с сахаром, смешать с сыром до кремовой текстуры. Корж разрезать пополам, собрать десерт в разъемной форме и охладить. Растопить шоколад с кокосовым маслом. Полученной глазурью полить десерт и отправить в холодильник. Перед подачей порезать на порционные кусочки.

