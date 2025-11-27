Укр

"Киндер" по-домашнему: этот десерт оценят не только дети, но и взрослые

Наталья Граковская
Шоколадно-молочный десерт
Шоколадно-молочный десерт. Фото Freepik

Домашний вариант популярного десерта, похожего на Kinder

Домашние десерты всегда получаются вкусными, и часто приготовить их самостоятельно получается дешевле, чем купить в магазине. Мы уже делились рецептом шоколадно-ореховой пасты, а теперь предлагаем приготовить шоколадно-молочный десерт в стиле Kinder Milk Slice.

А как именно приготовить этот "киндер" по-домашнему, показала на своей странице в Instaram блогерша olya_pins. Ее рецепт простой и понятный даже тем, у кого нет большого кулинарного опыта.

Ингредиенты

Шоколадный корж:

  • Яйца — 4 шт
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
  • Какао – 2 ст. л.
  • Щепотка соли

Молочный слой:

  • Молоко – 100 мл
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Желатин – 1 ст. л.
  • Сливочный сыр или творог — 150 г

Глазурь:

  • Шоколад — 80 г
  • Кокосовое масло – 1 ст. л.

Этапы приготовления

  1. Смешать желтки с сахаром, крахмалом и какао.
  2. Отдельно взбить белки с щепоткой соли и ввести в шоколадную массу.
  3. Выпекать корж 20 минут при 180°C.
  4. Для молочного слоя – растворить желатин в теплом молоке с сахаром, смешать с сыром до кремовой текстуры.
  5. Корж разрезать пополам, собрать десерт в разъемной форме и охладить.
  6. Растопить шоколад с кокосовым маслом. Полученной глазурью полить десерт и отправить в холодильник.
  7. Перед подачей порезать на порционные кусочки.

Также узнайте, как приготовить быстрый десерт из песочного печенья и какао. По этому простому рецепту ничего не нужно выпекать.

