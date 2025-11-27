"Киндер" по-домашнему: этот десерт оценят не только дети, но и взрослые
Домашний вариант популярного десерта, похожего на Kinder
Домашние десерты всегда получаются вкусными, и часто приготовить их самостоятельно получается дешевле, чем купить в магазине. Мы уже делились рецептом шоколадно-ореховой пасты, а теперь предлагаем приготовить шоколадно-молочный десерт в стиле Kinder Milk Slice.
А как именно приготовить этот "киндер" по-домашнему, показала на своей странице в Instaram блогерша olya_pins. Ее рецепт простой и понятный даже тем, у кого нет большого кулинарного опыта.
Ингредиенты
Шоколадный корж:
- Яйца — 4 шт
- Сахар – 2 ст. л.
- Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- Какао – 2 ст. л.
- Щепотка соли
Молочный слой:
- Молоко – 100 мл
- Сахар – 2 ст. л.
- Желатин – 1 ст. л.
- Сливочный сыр или творог — 150 г
Глазурь:
- Шоколад — 80 г
- Кокосовое масло – 1 ст. л.
Этапы приготовления
- Смешать желтки с сахаром, крахмалом и какао.
- Отдельно взбить белки с щепоткой соли и ввести в шоколадную массу.
- Выпекать корж 20 минут при 180°C.
- Для молочного слоя – растворить желатин в теплом молоке с сахаром, смешать с сыром до кремовой текстуры.
- Корж разрезать пополам, собрать десерт в разъемной форме и охладить.
- Растопить шоколад с кокосовым маслом. Полученной глазурью полить десерт и отправить в холодильник.
- Перед подачей порезать на порционные кусочки.
