Эти вкусные деруны дети съедят за минуту и попросят еще: их готовят не из картофеля (видео)
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Готовится быстро и просто
В классическом варианте деруны готовят из картофеля и иногда добавляют внутрь начинку. Но почему бы не попробовать сладкую альтернативу? К примеру, из яблок.
Этот простой и быстрый рецепт, которым поделилась в Instagram фудблогер Виктория Кельбас, станет отличным вариантом для завтрака или полезного десерта, особенно для детей. К тому же, готовятся эти деруны буквально за пару минут.
Как приготовить драники из яблок
Ингредиенты:
- Яблоки натертые — 300 г;
- Изюм — 30г;
- Яйца — 3 шт;
- Мука — 120 г;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Соль — щепотка;
- Корица — 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Яблоки моем и натираем на крупной терке.
- Изюм промываем и запариваем в горячей воде на несколько минут. Лишнюю воду сливаем.
- Смешиваем все ингредиенты в одной миске.
- Сковороду слегка смазываем маслом и жарим деруны с обеих сторон по 2 минуты.
Готовые яблочные деруны можно украсить измельченным орехом, черникой или другими ягодами.
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