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Эти вкусные деруны дети съедят за минуту и попросят еще: их готовят не из картофеля (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусные яблочные драники
Вкусные яблочные драники. Фото Скриншот Insragram/kelbas_v

Готовится быстро и просто

В классическом варианте деруны готовят из картофеля и иногда добавляют внутрь начинку. Но почему бы не попробовать сладкую альтернативу? К примеру, из яблок.

Этот простой и быстрый рецепт, которым поделилась в Instagram фудблогер Виктория Кельбас, станет отличным вариантом для завтрака или полезного десерта, особенно для детей. К тому же, готовятся эти деруны буквально за пару минут.

Как приготовить драники из яблок

Ингредиенты:

  • Яблоки натертые — 300 г;
  • Изюм — 30г;
  • Яйца — 3 шт;
  • Мука — 120 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Соль — щепотка;
  • Корица — 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Яблоки моем и натираем на крупной терке.
  2. Изюм промываем и запариваем в горячей воде на несколько минут. Лишнюю воду сливаем.
  3. Смешиваем все ингредиенты в одной миске.
  4. Сковороду слегка смазываем маслом и жарим деруны с обеих сторон по 2 минуты.

Готовые яблочные деруны можно украсить измельченным орехом, черникой или другими ягодами.

Ранее мы делились рецептом мясного пирога, который печется буквально за 15 минут.

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#Рецепты #Яблоки #Драники #Готовим дома