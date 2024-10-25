Эти вкусные деруны дети съедят за минуту и попросят еще: их готовят не из картофеля (видео)

Готовится быстро и просто

В классическом варианте деруны готовят из картофеля и иногда добавляют внутрь начинку. Но почему бы не попробовать сладкую альтернативу? К примеру, из яблок.

Этот простой и быстрый рецепт, которым поделилась в Instagram фудблогер Виктория Кельбас, станет отличным вариантом для завтрака или полезного десерта, особенно для детей. К тому же, готовятся эти деруны буквально за пару минут.

Как приготовить драники из яблок

Ингредиенты:

Яблоки натертые — 300 г;

Изюм — 30г;

Яйца — 3 шт;

Мука — 120 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Корица — 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Яблоки моем и натираем на крупной терке. Изюм промываем и запариваем в горячей воде на несколько минут. Лишнюю воду сливаем. Смешиваем все ингредиенты в одной миске. Сковороду слегка смазываем маслом и жарим деруны с обеих сторон по 2 минуты.

Готовые яблочные деруны можно украсить измельченным орехом, черникой или другими ягодами.

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