Ці смачні деруни діти з’їдять за хвилину та попросять ще: їх готують не з картоплі (відео)

Готується швидко та просто

У класичному варіанті деруни готують з картоплі й іноді додають начинку всередину. Але чому б не скуштувати солодку альтернативу? Наприклад, із яблук.

Цей простий і швидкий рецепт, яким поділилася в Instagram фудблогер Вікторія Кельбас, стане чудовим варіантом для сніданку чи корисного десерту, особливо для дітей. До того ж готуються ці деруни буквально за пару хвилин.

Як приготувати драники з яблук

Інгредієнти:

Яблука натерті — 300 г;

Родзинки — 30г;

Яйця – 3 шт;

Борошно — 120 г;

Розпушувач – 1 ч.л.;

Цукор — 1 ч.л.;

Сіль — дрібка;

Кориця – 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

Яблука миємо і натираємо на великій тертці. Родзинки промиваємо і запарюємо у гарячій воді на кілька хвилин. Зайву воду зливаємо. Змішуємо усі інгредієнти в одній мисці. Сковороду злегка змащуємо олією і смажимо деруни з обох боків по 2 хвилини.

Готові яблучні деруни можна прикрасити подрібненим горіхом, лохиною чи іншими ягодами.

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