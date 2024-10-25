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Ці смачні деруни діти з’їдять за хвилину та попросять ще: їх готують не з картоплі (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачні яблучні драники
Смачні яблучні драники. Фото Скріншот Insragram/kelbas_v

Готується швидко та просто

У класичному варіанті деруни готують з картоплі й іноді додають начинку всередину. Але чому б не скуштувати солодку альтернативу? Наприклад, із яблук.

Цей простий і швидкий рецепт, яким поділилася в Instagram фудблогер Вікторія Кельбас, стане чудовим варіантом для сніданку чи корисного десерту, особливо для дітей. До того ж готуються ці деруни буквально за пару хвилин.

Як приготувати драники з яблук

Інгредієнти:

  • Яблука натерті — 300 г;
  • Родзинки — 30г;
  • Яйця – 3 шт;
  • Борошно — 120 г;
  • Розпушувач – 1 ч.л.;
  • Цукор — 1 ч.л.;
  • Сіль — дрібка;
  • Кориця – 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Яблука миємо і натираємо на великій тертці.
  2. Родзинки промиваємо і запарюємо у гарячій воді на кілька хвилин. Зайву воду зливаємо.
  3. Змішуємо усі інгредієнти в одній мисці.
  4. Сковороду злегка змащуємо олією і смажимо деруни з обох боків по 2 хвилини.

Готові яблучні деруни можна прикрасити подрібненим горіхом, лохиною чи іншими ягодами.

Раніше ми ділилися рецептом м’ясного пирога, який випікається буквально за 15 хвилин.

Теги:
#Рецепти #Яблука #Деруни #Готуємо вдома