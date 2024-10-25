Ці смачні деруни діти з’їдять за хвилину та попросять ще: їх готують не з картоплі (відео)
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Готується швидко та просто
У класичному варіанті деруни готують з картоплі й іноді додають начинку всередину. Але чому б не скуштувати солодку альтернативу? Наприклад, із яблук.
Цей простий і швидкий рецепт, яким поділилася в Instagram фудблогер Вікторія Кельбас, стане чудовим варіантом для сніданку чи корисного десерту, особливо для дітей. До того ж готуються ці деруни буквально за пару хвилин.
Як приготувати драники з яблук
Інгредієнти:
- Яблука натерті — 300 г;
- Родзинки — 30г;
- Яйця – 3 шт;
- Борошно — 120 г;
- Розпушувач – 1 ч.л.;
- Цукор — 1 ч.л.;
- Сіль — дрібка;
- Кориця – 0,5 ч.л.
Спосіб приготування:
- Яблука миємо і натираємо на великій тертці.
- Родзинки промиваємо і запарюємо у гарячій воді на кілька хвилин. Зайву воду зливаємо.
- Змішуємо усі інгредієнти в одній мисці.
- Сковороду злегка змащуємо олією і смажимо деруни з обох боків по 2 хвилини.
Готові яблучні деруни можна прикрасити подрібненим горіхом, лохиною чи іншими ягодами.
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