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Домашние съедят этот омлет вместе с тарелкой: рецепт особенного завтрака (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Непривычный вариант омлета
Непривычный вариант омлета. Фото скриншот Instagram

Вкусный и быстрый завтрак

Если классический омлет вам уже немного приелся, попробуйте приготовить его по-новому. Этот рецепт соединяет в себе нежный омлет, свежие овощи, ароматные грибы и сыр, а пита добавляет блюду аппетитную хрустящую корочку.

Такой омлет, рецептом которого поделилась блогерша @aysens.kitchen, идеально подойдет на завтрак. Он вкусный, сытный и легко готовится. Попробуйте, и, возможно, этот оригинальный вариант заменит привычный омлет в вашем меню!

Ингредиенты:

  • Круглый лаваш или пита — 1 шт.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Оливковое масло — 2 ст.л.;
  • Сливочное масло — 1 ч.л.;
  • Шампиньоны — 4-5 шт.;
  • Перец зеленый тонкий — 1 шт.;
  • Красный перец — 1 шт.;
  • Соль, перец — по вкусу
  • Паприка молотая, тимьян — по вкусу;
  • Тертая моцарелла — 100 г;
  • Руккола — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем грибы ломтиками, а перец небольшими кубиками.
  2. Нагреваем оливковое масло на сковороде и недолго обжариваем перец. Затем добавляем грибы и специи и продолжаем жарить.
  3. Перекладываем грибную смесь на тарелку и тщательно протираем сковороду бумажным полотенцем.
  4. Взбиваем яйца с солью и перцем. На сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем взбитые яйца.
  5. Через 1–2 минуты, когда яйца не полностью схватятся, кладем сверху питу и готовим на среднем огне до полной готовности яиц.
  6. Осторожно переворачиваем лепешку, добавляем сверху грибную смесь, сыр и рукколу и складываем пополам.
  7. Обжариваем омлет с обеих сторон до золотистого цвета и подаем на стол.

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