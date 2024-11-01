Домашние съедят этот омлет вместе с тарелкой: рецепт особенного завтрака (видео)
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Вкусный и быстрый завтрак
Если классический омлет вам уже немного приелся, попробуйте приготовить его по-новому. Этот рецепт соединяет в себе нежный омлет, свежие овощи, ароматные грибы и сыр, а пита добавляет блюду аппетитную хрустящую корочку.
Такой омлет, рецептом которого поделилась блогерша @aysens.kitchen, идеально подойдет на завтрак. Он вкусный, сытный и легко готовится. Попробуйте, и, возможно, этот оригинальный вариант заменит привычный омлет в вашем меню!
Ингредиенты:
- Круглый лаваш или пита — 1 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Оливковое масло — 2 ст.л.;
- Сливочное масло — 1 ч.л.;
- Шампиньоны — 4-5 шт.;
- Перец зеленый тонкий — 1 шт.;
- Красный перец — 1 шт.;
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка молотая, тимьян — по вкусу;
- Тертая моцарелла — 100 г;
- Руккола — 100 г.
Способ приготовления:
- Нарезаем грибы ломтиками, а перец небольшими кубиками.
- Нагреваем оливковое масло на сковороде и недолго обжариваем перец. Затем добавляем грибы и специи и продолжаем жарить.
- Перекладываем грибную смесь на тарелку и тщательно протираем сковороду бумажным полотенцем.
- Взбиваем яйца с солью и перцем. На сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем взбитые яйца.
- Через 1–2 минуты, когда яйца не полностью схватятся, кладем сверху питу и готовим на среднем огне до полной готовности яиц.
- Осторожно переворачиваем лепешку, добавляем сверху грибную смесь, сыр и рукколу и складываем пополам.
- Обжариваем омлет с обеих сторон до золотистого цвета и подаем на стол.
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