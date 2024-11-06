Идеальное сочетание мяса с овощами: как приготовить быстрый и вкусный ужин (видео)

Эта запеканка особенно понравится тем, кто придерживается правильного питания

Запеканки из овощей и мяса — отличный выбор для ужина, особенно если хочется чего-то сытного, полезного и простого в приготовлении. Они подходят для всех, кто ценит баланс в питании, поскольку содержат сразу и белки, и клетчатку. Такой ужин не требует долгого времени у плиты: достаточно смешать ингредиенты, поставить форму в духовку, и можно заниматься своими делами, пока блюдо запекается.

Этот рецепт запеченной цветной капусты и брокколи с куриным филе — идеальное решение для тех, кто хочет приготовить быстрый и полезный ужин. Эта запеканка сочетает в себе легкость овощей, нежность курицы и аппетитный аромат пряностей, превращая обычные ингредиенты в насыщенное блюдо. Рецептом вкусного и быстрого блюда поделилась на странице в Instagram фитнес-инструктор Мирослава Грабко.

Ингредиенты:

Цветная капуста — 1 небольшой качан;

Брокколи — 1 небольшой качан;

Куриное филе — 1-2 шт.;

Соль, перец, специи — по вкусу;

Сметана 15% — 3 ст.л.;

Яйца — 3 шт.

Способ приготовления:

Разрезаем капусту на соцветия, бросаем в кипящую воду и варим 3 минуты. Куриное филе нарезаем на тонкие полоски. Добавляем к мясу специи и сметану. Яйца разбиваем в миску с мясом и сметаной. Хорошо перемешиваем. К мясу добавляем капусту и все хорошо перемешиваем. Раскладываем массу в формы из фольги и ставим в духовку. Запекаем 20 минут при температуре 200 градусов. Достаем форму из духовки, посыпаем натертым твердым сыром и запекаем еще пару минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить пикантные куриные голени. Это блюдо станет спасением при отсутствии времени на готовку.