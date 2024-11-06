Идеальное сочетание мяса с овощами: как приготовить быстрый и вкусный ужин (видео)
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Эта запеканка особенно понравится тем, кто придерживается правильного питания
Запеканки из овощей и мяса — отличный выбор для ужина, особенно если хочется чего-то сытного, полезного и простого в приготовлении. Они подходят для всех, кто ценит баланс в питании, поскольку содержат сразу и белки, и клетчатку. Такой ужин не требует долгого времени у плиты: достаточно смешать ингредиенты, поставить форму в духовку, и можно заниматься своими делами, пока блюдо запекается.
Этот рецепт запеченной цветной капусты и брокколи с куриным филе — идеальное решение для тех, кто хочет приготовить быстрый и полезный ужин. Эта запеканка сочетает в себе легкость овощей, нежность курицы и аппетитный аромат пряностей, превращая обычные ингредиенты в насыщенное блюдо. Рецептом вкусного и быстрого блюда поделилась на странице в Instagram фитнес-инструктор Мирослава Грабко.
Ингредиенты:
- Цветная капуста — 1 небольшой качан;
- Брокколи — 1 небольшой качан;
- Куриное филе — 1-2 шт.;
- Соль, перец, специи — по вкусу;
- Сметана 15% — 3 ст.л.;
- Яйца — 3 шт.
Способ приготовления:
- Разрезаем капусту на соцветия, бросаем в кипящую воду и варим 3 минуты.
- Куриное филе нарезаем на тонкие полоски. Добавляем к мясу специи и сметану.
- Яйца разбиваем в миску с мясом и сметаной. Хорошо перемешиваем.
- К мясу добавляем капусту и все хорошо перемешиваем.
- Раскладываем массу в формы из фольги и ставим в духовку. Запекаем 20 минут при температуре 200 градусов.
- Достаем форму из духовки, посыпаем натертым твердым сыром и запекаем еще пару минут.
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