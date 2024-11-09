Сохраните этот рецепт к Рождеству: как приготовить ароматный апельсиновый кекс (видео)
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Можно подать даже гостям
Когда возиться с приготовлением выпечки желания нет, а приготовить что-то к чаю хочется, отличным вариантом будет не только запеканка из тыквы. Также можно приготовить ароматный апельсиновый кекс.
Эта выпечка прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола. А также – его можно приготовить к Рождеству, информируют на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить апельсиновый кекс
Ингредиенты:
- 150 г мягкого масла;
- 150 г сахара;
- 3 яйца;
- 1 ст. л. сметаны;
- цедра и сок 1 апельсины;
- 230 г муки;
- 8 г разрыхлителя;
- цукаты – по желанию;
Для глазури:
- 1 белок;
- 150 г сахарной пудры;
- 1 ст. лимонного сока;
Способ приготовления:
1.Взбить масло с яйцами, сахаром.
2.Добавить муку, разрыхлитель, цукаты, цедру и сметану.
3. Вылить тесто в форму, смазанную маслом и выпекать при 180 С 45 минут после полного охлаждения вынуть из формы.
4.Для приготовления глазури взбить белок.
5.Сахарную пудру смешать с лимонным соком и добавить к белкам, перемешать и полить кекс.
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