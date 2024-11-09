Сохраните этот рецепт к Рождеству: как приготовить ароматный апельсиновый кекс (видео)

Можно подать даже гостям

Когда возиться с приготовлением выпечки желания нет, а приготовить что-то к чаю хочется, отличным вариантом будет не только запеканка из тыквы. Также можно приготовить ароматный апельсиновый кекс.

Эта выпечка прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола. А также – его можно приготовить к Рождеству, информируют на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить апельсиновый кекс

Ингредиенты:

150 г мягкого масла;

150 г сахара;

3 яйца;

1 ст. л. сметаны;

цедра и сок 1 апельсины;

230 г муки;

8 г разрыхлителя;

цукаты – по желанию;

Для глазури:

1 белок;

150 г сахарной пудры;

1 ст. лимонного сока;

Способ приготовления:

1.Взбить масло с яйцами, сахаром.

2.Добавить муку, разрыхлитель, цукаты, цедру и сметану.

3. Вылить тесто в форму, смазанную маслом и выпекать при 180 С 45 минут после полного охлаждения вынуть из формы.

4.Для приготовления глазури взбить белок.

5.Сахарную пудру смешать с лимонным соком и добавить к белкам, перемешать и полить кекс.

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