Готовится молниеносно: вкусный рецепт салата из свеклы
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Вкусно и легко
С наступлением осенне-зимнего периода выбор свежих овощей становится гораздо скромнее, но это не значит, что нужно отказываться от вкусных и полезных салатов. В это время можно готовить яркие, сытные блюда из доступных овощей, используя разнообразные заправки и оригинальные дополнения. Помимо классических оливье и винегрета, существует множество вариантов салатов, которые легко можно сделать из привычных продуктов. Предлагаем рецепт простого, но изысканного салата со свеклой, красным луком и ароматными грецкими орехами, который внесет в осенне-зимний рацион больше яркости и пользы.
Рецептом этого яркого салата поделились на страничке в Instagram meal.recipes.today
Ингредиенты:
- 4 свеклы;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 1/2 красной луковицы;
- 1/2 ч. л. соли;
- 200 г. сыра Фета;
- 2 ст.л. зеленого лука;
- немного грецких орехов;
- немного молотого черного перца.
Способ приготовления:
- Свеклу необходимо сварить, очистить и нарезать на кубики.
- Красную луковицу нарезать тонкими ломтиками.
- Зеленый лук мелко нарезать.
- Овощи и зелень смешать в миске с солью и перцем, заправить оливковым маслом.
- На салат выложить сыр Фета кусочками и посыпать жареными грецкими орехами.
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