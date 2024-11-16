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Готовится молниеносно: вкусный рецепт салата из свеклы

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Салат на каждый день
Салат на каждый день. Фото Instagram/meal.recipes.today

Вкусно и легко

С наступлением осенне-зимнего периода выбор свежих овощей становится гораздо скромнее, но это не значит, что нужно отказываться от вкусных и полезных салатов. В это время можно готовить яркие, сытные блюда из доступных овощей, используя разнообразные заправки и оригинальные дополнения. Помимо классических оливье и винегрета, существует множество вариантов салатов, которые легко можно сделать из привычных продуктов. Предлагаем рецепт простого, но изысканного салата со свеклой, красным луком и ароматными грецкими орехами, который внесет в осенне-зимний рацион больше яркости и пользы.

Рецептом этого яркого салата поделились на страничке в Instagram meal.recipes.today

Ингредиенты:

  • 4 свеклы;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 1/2 красной луковицы;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 200 г. сыра Фета;
  • 2 ст.л. зеленого лука;
  • немного грецких орехов;
  • немного молотого черного перца.

Способ приготовления:

  1. Свеклу необходимо сварить, очистить и нарезать на кубики.
  2. Красную луковицу нарезать тонкими ломтиками.
  3. Зеленый лук мелко нарезать.
  4. Овощи и зелень смешать в миске с солью и перцем, заправить оливковым маслом.
  5. На салат выложить сыр Фета кусочками и посыпать жареными грецкими орехами.

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Теги:
#Свекла #Рецепты #Салаты #Готовим дома