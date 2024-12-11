Как превратить обычные бутерброды в роскошное блюдо: отличный рецепт простой намазки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Хороший рецепт вкусных бутербродов
Ищете идеальную начинку для бутербродов? Если вы уже готовили форшмак из сельди и сливочного масла, обратите внимание на следующий рецепт.
Сочетание сочного тунца, ароматных оливок, свежей зелени и сливочного крем-сыра создает незабываемый вкус. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home
Ингредиенты:
- оливки без косточек – 90-100 г
- лимон – 1 шт.
- зелень – несколько веточек
- консервированный тунец – 120 г
- крем-сырь – 175 г
- соль, перец – по вкусу
- багет
- огурец
Способ приготовления:
- Подготовим ингредиенты. Для этого оливки нарежем мелкими кубиками, с лимона снимем цедру, зелень мелко порубим. С тунца нужно слить лишний сок.
- Смешиваем все. В миске смешаем тунец, оливки, цедру лимона, зелень и крем-творог до однородной массы. Посолим и поперчим по вкусу.
- Поджарим ломтики багета на растительном масле до золотистой корочки, слегка посолим и посыплем смесью сухих трав. Смажем поджаренные гренки или кусочки багета приготовленной смесью. Огурец нарезаем на тоненькие полоски экономкой и выкладываем сверху каждого бутерброда маленький цветочек.
Вместо багета можно также взять готовые греночки или тарталетки – что больше нравится. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный и экономный салат из печени.