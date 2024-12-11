Як перетворити звичайні бутерброди на розкішну страву: чудовий рецепт простої намазки (відео)

Гарний рецепт смачних бутербродів

Шукаєте ідеальну начинку для бутербродів? Якщо ви вже готували форшмак з оселедця і вершкового масла, зверніть увагу на наступний рецепт.

Поєднання соковитого тунця, ароматних оливок, свіжої зелені та вершкового крем-сиру створює незабутній смак. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home

Інгредієнти:

оливки без кісточок – 90-100 г

лимон – 1 шт.

зелень – кілька гілочок

консервований тунець – 120 г

крем-сир – 175 г

сіль, перець – до смаку

багет

огірок

Спосіб приготування:

Підготуємо інгредієнти. Для цього оливки наріжемо дрібними кубиками, з лимона знімемо цедру, зелень дрібно посічемо. З тунця потрібно злити зайвий сік. Змішуємо все. У мисці змішаємо тунець, оливки, цедру лимона, зелень і крем-сир до однорідної маси. Посолимо і поперчимо до смаку. Підсмажимо скибочки багета на олії до золотистої скоринки, злегка посолимо і посиплемо сумішшю сухих трав. Змажемо підсмажені грінки або шматочки багета приготовленою сумішшю. Огірок нарізаємо на тоненькі смужки економкою та викладаємо зверху кожного бутерброда маленьку "квіточку".

Замість багета можна також взяти готові гріночки або тарталетки — що більше подобається. Також ми розповідали, як приготувати смачний та економний салат з печінки.