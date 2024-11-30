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Этот роскошный салат гости будут просить с собой: оригинальная "Луцкая" закуска (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Салат получается хрустящим и аппетитным Новость обновлена 30 ноября 2024, 23:05
Салат получается хрустящим и аппетитным. Фото Скриншот из видео

Все ингредиенты отлично смешиваются меж собой

Праздничные закуски хочется готовить и подавать оригинально и интересно. Мы рассказывали, как вкусно подать сыр на застолье. Теперь делимся рецептом аппетитного хрустящего салата.

Закуска "Луцкая" — это настоящая симфония вкуса. Если поставите ее на праздничный стол, гости не только съедят все, но и будут просить приготовить еще и забрать с собой. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Смаколик.юа".

Ингредиенты:

  • 2 средних луковицы
  • 100-150 мл уксуса
  • 3 яйца
  • 3 ст. л. молока
  • 250 г копченой колбасы
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г соленых огурцов
  • 4 ст. л. кукурузы
  • 200 г майонеза
  • 50 г сухариков
  • зелень
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, маринуем лук. Нарезаем ее тоненькой соломкой. Заливаем ее уксусом и отставляем.
  2. Пока лук маринованный, готовим яичные блины. Выбиваем в мисочку яйца, добавляем щепотку соли и молока. Взбиваем вилкой. Смазываем сковороду растительным маслом и жарим тоненькие блины.
  3. Кукурузу отбрасываем на сито – из нее должна стечь жидкость. Когда блины остынут, скручиваем их в рулетики и нарезаем тонкой соломкой.
  4. Колбасу, сыр и соленые огурцы нарезаем соломкой. Зелень мелко крошим.
  5. В глубокую миску выкладываем блины, кукурузу. С лука сливаем уксус и тоже добавляем его в салат.
  6. Добавляем сыр, огурцы и сыр. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу. Перед самой подачей посыпаем салат зеленью и сухариками.

Этот салат хрустящий, аппетитный и имеет сбалансированный вкус. Также мы рассказывали, как приготовить очень вкусное блюдо из картофеля и чеснока.

Теги:
#Рецепт #Салат #Колбаса #Сухарики