Этот роскошный салат гости будут просить с собой: оригинальная "Луцкая" закуска (видео)
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Все ингредиенты отлично смешиваются меж собой
Праздничные закуски хочется готовить и подавать оригинально и интересно. Мы рассказывали, как вкусно подать сыр на застолье. Теперь делимся рецептом аппетитного хрустящего салата.
Закуска "Луцкая" — это настоящая симфония вкуса. Если поставите ее на праздничный стол, гости не только съедят все, но и будут просить приготовить еще и забрать с собой. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Смаколик.юа".
Ингредиенты:
- 2 средних луковицы
- 100-150 мл уксуса
- 3 яйца
- 3 ст. л. молока
- 250 г копченой колбасы
- 100 г твердого сыра
- 100 г соленых огурцов
- 4 ст. л. кукурузы
- 200 г майонеза
- 50 г сухариков
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
- Прежде всего, маринуем лук. Нарезаем ее тоненькой соломкой. Заливаем ее уксусом и отставляем.
- Пока лук маринованный, готовим яичные блины. Выбиваем в мисочку яйца, добавляем щепотку соли и молока. Взбиваем вилкой. Смазываем сковороду растительным маслом и жарим тоненькие блины.
- Кукурузу отбрасываем на сито – из нее должна стечь жидкость. Когда блины остынут, скручиваем их в рулетики и нарезаем тонкой соломкой.
- Колбасу, сыр и соленые огурцы нарезаем соломкой. Зелень мелко крошим.
- В глубокую миску выкладываем блины, кукурузу. С лука сливаем уксус и тоже добавляем его в салат.
- Добавляем сыр, огурцы и сыр. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу. Перед самой подачей посыпаем салат зеленью и сухариками.
Этот салат хрустящий, аппетитный и имеет сбалансированный вкус. Также мы рассказывали, как приготовить очень вкусное блюдо из картофеля и чеснока.