Этот роскошный салат гости будут просить с собой: оригинальная "Луцкая" закуска (видео)

Все ингредиенты отлично смешиваются меж собой

Праздничные закуски хочется готовить и подавать оригинально и интересно. Мы рассказывали, как вкусно подать сыр на застолье. Теперь делимся рецептом аппетитного хрустящего салата.

Закуска "Луцкая" — это настоящая симфония вкуса. Если поставите ее на праздничный стол, гости не только съедят все, но и будут просить приготовить еще и забрать с собой. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Смаколик.юа".

Ингредиенты:

2 средних луковицы

100-150 мл уксуса

3 яйца

3 ст. л. молока

250 г копченой колбасы

100 г твердого сыра

100 г соленых огурцов

4 ст. л. кукурузы

200 г майонеза

50 г сухариков

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

Прежде всего, маринуем лук. Нарезаем ее тоненькой соломкой. Заливаем ее уксусом и отставляем. Пока лук маринованный, готовим яичные блины. Выбиваем в мисочку яйца, добавляем щепотку соли и молока. Взбиваем вилкой. Смазываем сковороду растительным маслом и жарим тоненькие блины. Кукурузу отбрасываем на сито – из нее должна стечь жидкость. Когда блины остынут, скручиваем их в рулетики и нарезаем тонкой соломкой. Колбасу, сыр и соленые огурцы нарезаем соломкой. Зелень мелко крошим. В глубокую миску выкладываем блины, кукурузу. С лука сливаем уксус и тоже добавляем его в салат. Добавляем сыр, огурцы и сыр. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу. Перед самой подачей посыпаем салат зеленью и сухариками.

Этот салат хрустящий, аппетитный и имеет сбалансированный вкус. Также мы рассказывали, как приготовить очень вкусное блюдо из картофеля и чеснока.