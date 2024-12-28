Так крабовые палочки вы еще не ели: не салат и не закуска от повара (видео)

Рецепт ароматных и аппетитных котлет

Крабовые палочки – это продукт, из которого можно приготовить немало вкусных блюд. Мы делились рецептом классического крабового салата. Теперь расскажем, как приготовить из них вкуснейшее блюдо, которое может разнообразить ваше ежедневное меню.

Рецептом этих замечательных котлеток поделился повар и участник МастерШеф Вадим Бжежинский в своем кулинарном блоге pava_vb. Это отличный перекус или даже основное блюдо – сытно, вкусно и ароматно.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 250 г

Твердый сыр – 200 г

Зеленый лук – 50 г

Сметана – 2 ст. л.

Пшеничная мука – 2 ст. л.

Яйцо – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Масло растительное – 50 мл

Для панировки:

Мука – 2 ст. л.

Яйцо – 1 шт

Панировочные сухари

Способ приготовления:

Крабовые палочки (размороженные) и сыр натираем на крупной терке. Выкладываем в миску, где будет удобно замешивать фарш. Добавляем яйцо, нарезанный лук. Также всыпаем муку, кладем сметану, измельченный чеснок, соль и перец. Все хорошо перемешиваем. Формируем котлеты весом примерно по 60-70 г. Делаем таким образом все котлеты и разогреваем масло на сковороде. Каждую котлетку панируем сначала в муке, затем во взбитом яйце и сухарях. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Вкуснее всего подавать эти котлетки горячими, когда корочка особенно хрустящая, а расплавленный сыр тянется внутри. Идеальный вариант для перекуса или даже обеда с друзьями. Также мы рассказывали, как приготовить очень вкусные зразы.