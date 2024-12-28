Так крабові палички ви ще не їли: не салат і не закуска від кухаря (відео)

Рецепт ароматних та апетитних котлет

Крабові палички — це продукт, з якого можна приготувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом класичного крабового салату. Тепер розповімо, як приготувати з них дуже смачну страву, яка може урізноманітнити ваше щоденне меню.

Рецептом цих чудових котлеток поділився кухар та учасник "МайстерШеф" Вадим Бжежинський у своєму кулінарному блозі pava_vb. Це чудовий перекус або навіть основна страва — ситно, смачно та ароматно.

Інгредієнти:

Крабові палички – 250 г

Твердий сир – 200 г

Зелена цибуля – 50 г

Сметана – 2 ст. л.

Пшеничне борошно – 2 ст. л.

Яйце – 1 шт

Часник – 1 зубчик

Олія – 50 мл

Для панірування:

Борошно – 2 ст. л.

Яйце – 1 шт

Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

Крабові палички (розморожені) та сир натираємо на крупній терці. Викладаємо у миску, де буде зручно замішувати фарш. Додаємо яйце, нарізану цибулю. Також всипаємо борошно, кладемо сметану, подрібнений часник, сіль та перець. Все добре перемішуємо. Формуємо котлети вагою приблизно по 60-70 г. Робимо так всі котлети та розігріваємо олію на сковороді. Кожну котлетку паніруємо спочатку в борошні, потім у збитому яйці та в сухарях. Обсмажуємо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін.

Найсмачніше подавати ці котлетки гарячими, коли скоринка особливо хрустка, а розплавлений сир тягнеться всередині. Ідеальний варіант для перекусу або навіть обіду з друзями. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні картопляники.