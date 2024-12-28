Так крабові палички ви ще не їли: не салат і не закуска від кухаря (відео)
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Рецепт ароматних та апетитних котлет
Крабові палички — це продукт, з якого можна приготувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом класичного крабового салату. Тепер розповімо, як приготувати з них дуже смачну страву, яка може урізноманітнити ваше щоденне меню.
Рецептом цих чудових котлеток поділився кухар та учасник "МайстерШеф" Вадим Бжежинський у своєму кулінарному блозі pava_vb. Це чудовий перекус або навіть основна страва — ситно, смачно та ароматно.
Інгредієнти:
- Крабові палички – 250 г
- Твердий сир – 200 г
- Зелена цибуля – 50 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Пшеничне борошно – 2 ст. л.
- Яйце – 1 шт
- Часник – 1 зубчик
- Олія – 50 мл
Для панірування:
- Борошно – 2 ст. л.
- Яйце – 1 шт
- Панірувальні сухарі
Спосіб приготування:
- Крабові палички (розморожені) та сир натираємо на крупній терці. Викладаємо у миску, де буде зручно замішувати фарш.
- Додаємо яйце, нарізану цибулю. Також всипаємо борошно, кладемо сметану, подрібнений часник, сіль та перець. Все добре перемішуємо.
- Формуємо котлети вагою приблизно по 60-70 г. Робимо так всі котлети та розігріваємо олію на сковороді.
- Кожну котлетку паніруємо спочатку в борошні, потім у збитому яйці та в сухарях. Обсмажуємо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін.
Найсмачніше подавати ці котлетки гарячими, коли скоринка особливо хрустка, а розплавлений сир тягнеться всередині. Ідеальний варіант для перекусу або навіть обіду з друзями. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні картопляники.