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Так крабові палички ви ще не їли: не салат і не закуска від кухаря (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Як приготувати котлетки особливо смачно
Як приготувати котлетки особливо смачно. Фото shuba.life

Рецепт ароматних та апетитних котлет

Крабові палички — це продукт, з якого можна приготувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом класичного крабового салату. Тепер розповімо, як приготувати з них дуже смачну страву, яка може урізноманітнити ваше щоденне меню.

Рецептом цих чудових котлеток поділився кухар та учасник "МайстерШеф" Вадим Бжежинський у своєму кулінарному блозі pava_vb. Це чудовий перекус або навіть основна страва — ситно, смачно та ароматно.

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 250 г
  • Твердий сир – 200 г
  • Зелена цибуля – 50 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Пшеничне борошно – 2 ст. л.
  • Яйце – 1 шт
  • Часник – 1 зубчик
  • Олія – 50 мл

Для панірування:

  • Борошно – 2 ст. л.
  • Яйце – 1 шт
  • Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички (розморожені) та сир натираємо на крупній терці. Викладаємо у миску, де буде зручно замішувати фарш.
  2. Додаємо яйце, нарізану цибулю. Також всипаємо борошно, кладемо сметану, подрібнений часник, сіль та перець. Все добре перемішуємо.
  3. Формуємо котлети вагою приблизно по 60-70 г. Робимо так всі котлети та розігріваємо олію на сковороді.
  4. Кожну котлетку паніруємо спочатку в борошні, потім у збитому яйці та в сухарях. Обсмажуємо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін.

Найсмачніше подавати ці котлетки гарячими, коли скоринка особливо хрустка, а розплавлений сир тягнеться всередині. Ідеальний варіант для перекусу або навіть обіду з друзями. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні картопляники.

Теги:
#Рецепт #Сир #Крабові палички #Котлети