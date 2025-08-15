Беспроигрышная закуска для праздничного стола летом: такие кабачковые рулетики разойдутся на "ура" (видео)

Идеальный вариант закуски на праздничный стол

Начался сезон кабачков – легких, универсальных и удивительно нежных овощей, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд: от привычных тушеных кабачков до оригинальных закусок. Один из таких интересных вариантов – кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором.

Они не только вкусны и ароматны, но и эффектно смотрятся на столе, отлично подходя как для повседневного меню, так и для праздничных подач. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт. (средний);

соль – по вкусу;

Ингредиенты для кляра:

мука;

яйцо+немножко воды+соль;

Ингредиенты для начинки:

твердый сыр – по вкусу;

помидор – 1 шт.;

укроп;

майонез;

соль;

чеснок – по желанию;

бальзамический соус (густой) – для поливки;

Способ приготовления:

1. Кабачок промыть и нарезать на тонкие слайсы. Из одного кабачка выходит примерно 10 слайсов.

2. Посолить с обеих сторон.

3. Слайсы сначала погрузить в муку.

4. Затем в кляр из яйца (добавить немного воды, слегка взболтать).

5. Жарить на масле до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Для начинки соединить тертый сыр, майонез, соль и чеснок.

7. Хорошо перемешать.

8. Жареный слайс кабачка смазать сыром, выложить нарезанный помидор и укроп.

9. Завернуть в ролл.

10. Полить бальзамическим соусом.