Беспроигрышная закуска для праздничного стола летом: такие кабачковые рулетики разойдутся на "ура" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Идеальный вариант закуски на праздничный стол
Начался сезон кабачков – легких, универсальных и удивительно нежных овощей, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд: от привычных тушеных кабачков до оригинальных закусок. Один из таких интересных вариантов – кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором.
Они не только вкусны и ароматны, но и эффектно смотрятся на столе, отлично подходя как для повседневного меню, так и для праздничных подач. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить кабачковые рулетики с сыром, чесноком и помидором
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт. (средний);
- соль – по вкусу;
Ингредиенты для кляра:
- мука;
- яйцо+немножко воды+соль;
Ингредиенты для начинки:
- твердый сыр – по вкусу;
- помидор – 1 шт.;
- укроп;
- майонез;
- соль;
- чеснок – по желанию;
- бальзамический соус (густой) – для поливки;
Способ приготовления:
1. Кабачок промыть и нарезать на тонкие слайсы. Из одного кабачка выходит примерно 10 слайсов.
2. Посолить с обеих сторон.
3. Слайсы сначала погрузить в муку.
4. Затем в кляр из яйца (добавить немного воды, слегка взболтать).
5. Жарить на масле до золотистой корочки с обеих сторон.
6. Для начинки соединить тертый сыр, майонез, соль и чеснок.
7. Хорошо перемешать.
8. Жареный слайс кабачка смазать сыром, выложить нарезанный помидор и укроп.
9. Завернуть в ролл.
10. Полить бальзамическим соусом.