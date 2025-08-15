Безпрограшна закуска для святкового столу влітку: такі кабачкові рулетики розійдуться на "ура" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ідеальний варіант закуски на святковий стіл
Почався сезон кабачків — легких, універсальних і напрочуд ніжних овочів, з яких можна приготувати безліч різноманітних страв: від звичних тушкованих кабачків до оригінальних закусок. Один із таких цікавих варіантів — кабачкові рулетики з сиром, часником та помідором.
Вони не лише смачні й ароматні, а й ефектно виглядають на столі, чудово підходячи як для повсякденного меню, так і для святкових подач. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".
Як приготувати кабачкові рулетики з сиром, часником та помідором
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт. (середній);
- сіль — за смаком;
Інгредієнти для кляру:
- борошно;
- яйце+трішки води+сіль;
Інгредієнти для начинки:
- твердий сир — за смаком;
- помідор – 1 шт.;
- кріп;
- майонез;
- сіль;
- часник – за бажанням;
- бальзамічний соус (густий) – для поливання;
Спосіб приготування:
1. Кабачок помити та нарізати на тонкі слайси. З одного кабачка виходить приблизно 10 слайсів.
2. Посолити з обох сторін.
3. Слайси спочатку занурити в борошно.
4. Потім у кляр з яйця (додати трохи води, сільта взбовтати).
5. Смажити на олії до золотистої скоринки з обох боків.
6. Для начинки зʼєднати тертий сир, майонез, сіль та часник.
7. Добре перемішати.
8. Смажений слайс кабачка змастити сиром, викласти нарізаний помідор та кріп.
9. Загорнути в рол.
10. Полити бальзамічним соусом.