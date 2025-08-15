Безпрограшна закуска для святкового столу влітку: такі кабачкові рулетики розійдуться на "ура" (відео)

Ідеальний варіант закуски на святковий стіл

Почався сезон кабачків — легких, універсальних і напрочуд ніжних овочів, з яких можна приготувати безліч різноманітних страв: від звичних тушкованих кабачків до оригінальних закусок. Один із таких цікавих варіантів — кабачкові рулетики з сиром, часником та помідором.

Вони не лише смачні й ароматні, а й ефектно виглядають на столі, чудово підходячи як для повсякденного меню, так і для святкових подач. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати кабачкові рулетики з сиром, часником та помідором

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт. (середній);

сіль — за смаком;

Інгредієнти для кляру:

борошно;

яйце+трішки води+сіль;

Інгредієнти для начинки:

твердий сир — за смаком;

помідор – 1 шт.;

кріп;

майонез;

сіль;

часник – за бажанням;

бальзамічний соус (густий) – для поливання;

Спосіб приготування:

1. Кабачок помити та нарізати на тонкі слайси. З одного кабачка виходить приблизно 10 слайсів.

2. Посолити з обох сторін.

3. Слайси спочатку занурити в борошно.

4. Потім у кляр з яйця (додати трохи води, сільта взбовтати).

5. Смажити на олії до золотистої скоринки з обох боків.

6. Для начинки зʼєднати тертий сир, майонез, сіль та часник.

7. Добре перемішати.

8. Смажений слайс кабачка змастити сиром, викласти нарізаний помідор та кріп.

9. Загорнути в рол.

10. Полити бальзамічним соусом.