Запеченные баклажаны "по-французски": такая вкусная и сытная закуска, что вы захотите готовить ее каждый день

Наталья Граковская
Простое и вкусное блюдо
Простое и вкусное блюдо. Фото Коллаж "Телеграф"

Это блюдо из баклажанов заменит мясо

Мы уже рассказывали, как сделать рулетики из баклажанов с мясной начинкой, а теперь предлагаем попробовать другой вариант – без добавления мяса, но не менее вкусный и сытный. Готовить баклажаны по-французски очень просто, а в результате у вас получится теплая закуска по вкусу не хуже запеченного аналогичным способом мяса.

Рецептом поделилась кулинарка zhuravlina_cooking.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2-3 шт;
  • помидоры — 2-3 шт;
  • сыр – 200 г;
  • майонез – 70-100 г;
  • масло оливковое (можно обычное) – 3-5 ст.л;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль – по вкусу;
  • перец молотый черный – ½ ч.л;
  • хмели-сунели или прованские травы – 1 ст.л.

Этапы приготовления:

  1. К оливковому маслу добавить измельченный чеснок, хмели-сунели или прованские травы и черный молотый перец.
  2. Баклажаны промыть, нарезать на слайсы толщиной 5-6 мм. Переложить на пергамент. Каждый кусочек баклажана смазать заправкой. Затем по вкусу добавить соли.
  3. На баклажаны выложить нарезанные полукольцами помидоры и сыр. Сверху сделать сеточку из майонеза (количество регулируйте по вкусу).
  4. Баклажаны переложить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать приблизительно 20 минут.
