Запеченные баклажаны "по-французски": такая вкусная и сытная закуска, что вы захотите готовить ее каждый день
Это блюдо из баклажанов заменит мясо
Мы уже рассказывали, как сделать рулетики из баклажанов с мясной начинкой, а теперь предлагаем попробовать другой вариант – без добавления мяса, но не менее вкусный и сытный. Готовить баклажаны по-французски очень просто, а в результате у вас получится теплая закуска по вкусу не хуже запеченного аналогичным способом мяса.
Рецептом поделилась кулинарка zhuravlina_cooking.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2-3 шт;
- помидоры — 2-3 шт;
- сыр – 200 г;
- майонез – 70-100 г;
- масло оливковое (можно обычное) – 3-5 ст.л;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль – по вкусу;
- перец молотый черный – ½ ч.л;
- хмели-сунели или прованские травы – 1 ст.л.
Этапы приготовления:
- К оливковому маслу добавить измельченный чеснок, хмели-сунели или прованские травы и черный молотый перец.
- Баклажаны промыть, нарезать на слайсы толщиной 5-6 мм. Переложить на пергамент. Каждый кусочек баклажана смазать заправкой. Затем по вкусу добавить соли.
- На баклажаны выложить нарезанные полукольцами помидоры и сыр. Сверху сделать сеточку из майонеза (количество регулируйте по вкусу).
- Баклажаны переложить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать приблизительно 20 минут.