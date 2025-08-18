Запеченные баклажаны "по-французски": такая вкусная и сытная закуска, что вы захотите готовить ее каждый день

Это блюдо из баклажанов заменит мясо

Мы уже рассказывали, как сделать рулетики из баклажанов с мясной начинкой, а теперь предлагаем попробовать другой вариант – без добавления мяса, но не менее вкусный и сытный. Готовить баклажаны по-французски очень просто, а в результате у вас получится теплая закуска по вкусу не хуже запеченного аналогичным способом мяса.

Рецептом поделилась кулинарка zhuravlina_cooking.

Ингредиенты:

баклажаны — 2-3 шт;

помидоры — 2-3 шт;

сыр – 200 г;

майонез – 70-100 г;

масло оливковое (можно обычное) – 3-5 ст.л;

чеснок — 3 зубчика;

соль – по вкусу;

перец молотый черный – ½ ч.л;

хмели-сунели или прованские травы – 1 ст.л.

Этапы приготовления: