Запечені баклажани "по-французьки": така смачна та ситна закуска, що ви захочете готувати її щодня

Ця страва з баклажанів замінить мʼясо

Ми вже розповідали, як зробити рулетики з баклажанів із м’ясною начинкою, а тепер пропонуємо спробувати інший варіант — без додавання м’яса, але не менш смачний і ситний. Готувати баклажани по-французьки дуже просто, а в результаті у вас вийде тепла закуска, яка смакує не гірше ніж запечене аналогічним способом м'ясо.

Рецептом поділилась кулінарка zhuravlina_cooking.

Інгредієнти:

баклажани — 2-3 шт;

помідори — 2-3 шт;

сир — 200 г;

майонез – 70-100 г;

олія оливкова (можна звичайну) – 3-5 ст.л;

часник — 3 зубчики;

сіль – на смак;

перець мелений чорний – ½ ч.л;

хмелі-сунелі або прованські трави – 1 ст.л.

Етапи приготування: