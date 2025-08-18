Рус

Запечені баклажани "по-французьки": така смачна та ситна закуска, що ви захочете готувати її щодня

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Проста та смачна страва
Проста та смачна страва. Фото Колаж "Телеграф"

Ця страва з баклажанів замінить мʼясо

Ми вже розповідали, як зробити рулетики з баклажанів із м’ясною начинкою, а тепер пропонуємо спробувати інший варіант — без додавання м’яса, але не менш смачний і ситний. Готувати баклажани по-французьки дуже просто, а в результаті у вас вийде тепла закуска, яка смакує не гірше ніж запечене аналогічним способом м'ясо.

Рецептом поділилась кулінарка zhuravlina_cooking.

Інгредієнти:

  • баклажани — 2-3 шт;
  • помідори — 2-3 шт;
  • сир — 200 г;
  • майонез – 70-100 г;
  • олія оливкова (можна звичайну) – 3-5 ст.л;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль – на смак;
  • перець мелений чорний – ½ ч.л;
  • хмелі-сунелі або прованські трави – 1 ст.л.

Етапи приготування:

  1. До оливкової олії додати часник подріблений, хмелі-сунелі або прованські трави та чорний мелений перець.
  2. Баклажани промити, нарізати на слайси товщиною 5-6 мм. Перекласти на пергамент. Кожний шматочок баклажана змастити заправкою. Потім до свого смаку додати солі.
  3. На баклажани викласти нарізані напівкільцями помідори та натертий сир. Зверху зробити сіточку з майонезу (кількість регулюйте до смаку).
  4. Баклажани перекласти в розігріту до 180 градусів духовку та запікати приблизно 20 хвилин.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Закуска #Баклажани