Запечені баклажани "по-французьки": така смачна та ситна закуска, що ви захочете готувати її щодня
Ця страва з баклажанів замінить мʼясо
Ми вже розповідали, як зробити рулетики з баклажанів із м’ясною начинкою, а тепер пропонуємо спробувати інший варіант — без додавання м’яса, але не менш смачний і ситний. Готувати баклажани по-французьки дуже просто, а в результаті у вас вийде тепла закуска, яка смакує не гірше ніж запечене аналогічним способом м'ясо.
Рецептом поділилась кулінарка zhuravlina_cooking.
Інгредієнти:
- баклажани — 2-3 шт;
- помідори — 2-3 шт;
- сир — 200 г;
- майонез – 70-100 г;
- олія оливкова (можна звичайну) – 3-5 ст.л;
- часник — 3 зубчики;
- сіль – на смак;
- перець мелений чорний – ½ ч.л;
- хмелі-сунелі або прованські трави – 1 ст.л.
Етапи приготування:
- До оливкової олії додати часник подріблений, хмелі-сунелі або прованські трави та чорний мелений перець.
- Баклажани промити, нарізати на слайси товщиною 5-6 мм. Перекласти на пергамент. Кожний шматочок баклажана змастити заправкою. Потім до свого смаку додати солі.
- На баклажани викласти нарізані напівкільцями помідори та натертий сир. Зверху зробити сіточку з майонезу (кількість регулюйте до смаку).
- Баклажани перекласти в розігріту до 180 градусів духовку та запікати приблизно 20 хвилин.