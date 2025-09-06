Рецепт "отбивных" из баклажанов: идеальная закуска и гарнир в одном блюде

Если хочется чего-нибудь вкусненького, а мяса нет

Из баклажанов можно готовить не только традиционные рулетики или закуску с начинкой, но даже "отбивные". Они получаются нежными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и заменяют мясное блюдо. Такие отбивные из баклажана легко приготовить, а подавать их можно и как горячее блюдо к гарниру, и как вкусную самостоятельную закуску.

Рецептом поделилась Instagram-блогерша lanas_diet.

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт;

Яйцо — 1 шт;

Мука для обваливания;

Панировочные сухари для обваливания;

Масло для жарки

Как приготовить отбивные из баклажанов