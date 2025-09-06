Рецепт "отбивных" из баклажанов: идеальная закуска и гарнир в одном блюде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Если хочется чего-нибудь вкусненького, а мяса нет
Из баклажанов можно готовить не только традиционные рулетики или закуску с начинкой, но даже "отбивные". Они получаются нежными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и заменяют мясное блюдо. Такие отбивные из баклажана легко приготовить, а подавать их можно и как горячее блюдо к гарниру, и как вкусную самостоятельную закуску.
Рецептом поделилась Instagram-блогерша lanas_diet.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2 шт;
- Яйцо — 1 шт;
- Мука для обваливания;
- Панировочные сухари для обваливания;
- Масло для жарки
Как приготовить отбивные из баклажанов
- Баклажаны помойте, проколите зубочисткой и запеките при 200 градусах минут 30.
- Очистите баклажаны от кожуры. Хвостики не отрывайте.
- Немного разомните баклажан вилкой.
- Обваляйте баклажаны сначала в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.
- Обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки.