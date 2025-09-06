Укр

Рецепт "отбивных" из баклажанов: идеальная закуска и гарнир в одном блюде

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простой рецепт овощных отбивных
Простой рецепт овощных отбивных. Фото kylinaria.prostoway.com

Если хочется чего-нибудь вкусненького, а мяса нет

Из баклажанов можно готовить не только традиционные рулетики или закуску с начинкой, но даже "отбивные". Они получаются нежными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и заменяют мясное блюдо. Такие отбивные из баклажана легко приготовить, а подавать их можно и как горячее блюдо к гарниру, и как вкусную самостоятельную закуску.

Рецептом поделилась Instagram-блогерша lanas_diet.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 2 шт;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Мука для обваливания;
  • Панировочные сухари для обваливания;
  • Масло для жарки

Как приготовить отбивные из баклажанов

  1. Баклажаны помойте, проколите зубочисткой и запеките при 200 градусах минут 30.
  2. Очистите баклажаны от кожуры. Хвостики не отрывайте.
  3. Немного разомните баклажан вилкой.
  4. Обваляйте баклажаны сначала в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.
  5. Обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки.
Теги:
#Рецепты #Баклажаны #Отбивные