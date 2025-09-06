Рус

Рецепт "відбивних" із баклажанів: ідеальна закуска та гарнір в одній страві

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Простий рецепт овочевих відбивних
Простий рецепт овочевих відбивних. Фото kylinaria.prostoway.com

Якщо хочеться чогось смачненького, а м’яса немає

З баклажанів можна готувати не лише традиційні рулетики чи закуски з начинкою, а й навіть "відбивні". Вони виходять ніжними всередині, з апетитною хрусткою скоринкою зовні та замінюють м’ясну страву. Такі баклажанові відбивні легко приготувати, а подавати їх можна і як гарячу страву до гарніру, і як смачну самостійну закуску.

Рецептом поділилась Instagram-блогерка lanas_diet.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 2 шт;
  • Яйце — 1 шт;
  • Борошно для обвалювання
  • Панірувальні сухарі для обвалювання
  • Олія для смаження.

Як приготувати відбивні з баклажанів

  1. Баклажани помийте, проколіть зубочисткой та запечіть при 200 градусах хвилин 30.
  2. Очистіть баклажани від шкірки. Хвости не відривайте.
  3. Трохи розімніть баклажан виделкою.
  4. Обваляйте баклажани спочатку у борошні, потім у яйці та у панірувальних сухарях.
  5. Обсмажте баклажани з обох сторін до золотистої скоринки.
