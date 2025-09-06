Рецепт "відбивних" із баклажанів: ідеальна закуска та гарнір в одній страві

Якщо хочеться чогось смачненького, а м’яса немає

З баклажанів можна готувати не лише традиційні рулетики чи закуски з начинкою, а й навіть "відбивні". Вони виходять ніжними всередині, з апетитною хрусткою скоринкою зовні та замінюють м’ясну страву. Такі баклажанові відбивні легко приготувати, а подавати їх можна і як гарячу страву до гарніру, і як смачну самостійну закуску.

Рецептом поділилась Instagram-блогерка lanas_diet.

Інгредієнти:

Баклажани — 2 шт;

Яйце — 1 шт;

Борошно для обвалювання

Панірувальні сухарі для обвалювання

Олія для смаження.

Як приготувати відбивні з баклажанів