Рецепт "відбивних" із баклажанів: ідеальна закуска та гарнір в одній страві
Якщо хочеться чогось смачненького, а м’яса немає
З баклажанів можна готувати не лише традиційні рулетики чи закуски з начинкою, а й навіть "відбивні". Вони виходять ніжними всередині, з апетитною хрусткою скоринкою зовні та замінюють м’ясну страву. Такі баклажанові відбивні легко приготувати, а подавати їх можна і як гарячу страву до гарніру, і як смачну самостійну закуску.
Рецептом поділилась Instagram-блогерка lanas_diet.
Інгредієнти:
- Баклажани — 2 шт;
- Яйце — 1 шт;
- Борошно для обвалювання
- Панірувальні сухарі для обвалювання
- Олія для смаження.
Як приготувати відбивні з баклажанів
- Баклажани помийте, проколіть зубочисткой та запечіть при 200 градусах хвилин 30.
- Очистіть баклажани від шкірки. Хвости не відривайте.
- Трохи розімніть баклажан виделкою.
- Обваляйте баклажани спочатку у борошні, потім у яйці та у панірувальних сухарях.
- Обсмажте баклажани з обох сторін до золотистої скоринки.