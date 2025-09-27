Сочные помидоры без стерилизации: легкий способ сохранить урожай (видео)
Прекрасно дополнят мясные и картофельные блюда
Помидор – это сочный овощ, широко используемый в кулинарии для салатов, соусов, супов и закусок. Из него часто готовят вкусные домашние заготовки, в том числе помидоры с базиликом, отличающиеся ароматом и свежестью.
Но сегодня мы предлагаем несколько другой рецепт, где овощи, специи и зелень сочетаются в ароматной консервации, которая станет настоящим украшением вашего стола. Эти помидоры получаются сочными, насыщенными и слегка пикантными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fish_house.zp".
Как приготовить консервированные помидоры без стерилизации
Ингредиенты:
- вода – 0,5 мл;
- помидоры – примерно 0,5 кг;
- сладкий перец – ½ шт.;
- горький перец – ½ шт. (без семян);
- яблоко – ½ шт.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- лук – 1 шт.;
- укроп, петрушка, базилик, шляпки укропа – по 3–4 веточки;
- черный перец горошком – 5–8 шт.;
- душистый перец горошком – 2–3 шт.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 2,5 ст. л.;
- уксус – 2,5 ст. л.;
Способ приготовления:
- Уложить все овощи, зелень и специи в банку, кроме соли, сахара и уксуса.
- Залить один раз кипящей водой и оставить до полного остывания.
- Слить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар, довести до кипения и кипятить 10 минут.
- Добавить уксус и кипятить еще 3–5 минут, убавить огонь до минимума.
- Разлить горячий рассол по банкам с овощами.
- Закрутить банки, перевернуть, накрыть пледом и дать остыть, затем убрать на хранение.