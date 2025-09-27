Сочные помидоры без стерилизации: легкий способ сохранить урожай (видео)

Прекрасно дополнят мясные и картофельные блюда

Помидор – это сочный овощ, широко используемый в кулинарии для салатов, соусов, супов и закусок. Из него часто готовят вкусные домашние заготовки, в том числе помидоры с базиликом, отличающиеся ароматом и свежестью.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой рецепт, где овощи, специи и зелень сочетаются в ароматной консервации, которая станет настоящим украшением вашего стола. Эти помидоры получаются сочными, насыщенными и слегка пикантными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fish_house.zp".

Как приготовить консервированные помидоры без стерилизации

Ингредиенты:

вода – 0,5 мл;

помидоры – примерно 0,5 кг;

сладкий перец – ½ шт.;

горький перец – ½ шт. (без семян);

яблоко – ½ шт.;

чеснок – 2–3 зубчика;

лук – 1 шт.;

укроп, петрушка, базилик, шляпки укропа – по 3–4 веточки;

черный перец горошком – 5–8 шт.;

душистый перец горошком – 2–3 шт.;

лавровый лист – 1 шт.;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 2,5 ст. л.;

уксус – 2,5 ст. л.;

Способ приготовления: