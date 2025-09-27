Укр

Сочные помидоры без стерилизации: легкий способ сохранить урожай (видео)

Мария Швец
Ароматные и вкусные
Прекрасно дополнят мясные и картофельные блюда

Помидор – это сочный овощ, широко используемый в кулинарии для салатов, соусов, супов и закусок. Из него часто готовят вкусные домашние заготовки, в том числе помидоры с базиликом, отличающиеся ароматом и свежестью.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой рецепт, где овощи, специи и зелень сочетаются в ароматной консервации, которая станет настоящим украшением вашего стола. Эти помидоры получаются сочными, насыщенными и слегка пикантными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fish_house.zp".

Как приготовить консервированные помидоры без стерилизации

Ингредиенты:

  • вода – 0,5 мл;
  • помидоры – примерно 0,5 кг;
  • сладкий перец – ½ шт.;
  • горький перец – ½ шт. (без семян);
  • яблоко – ½ шт.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • лук – 1 шт.;
  • укроп, петрушка, базилик, шляпки укропа – по 3–4 веточки;
  • черный перец горошком – 5–8 шт.;
  • душистый перец горошком – 2–3 шт.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 2,5 ст. л.;
  • уксус – 2,5 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Уложить все овощи, зелень и специи в банку, кроме соли, сахара и уксуса.
  2. Залить один раз кипящей водой и оставить до полного остывания.
  3. Слить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар, довести до кипения и кипятить 10 минут.
  4. Добавить уксус и кипятить еще 3–5 минут, убавить огонь до минимума.
  5. Разлить горячий рассол по банкам с овощами.
  6. Закрутить банки, перевернуть, накрыть пледом и дать остыть, затем убрать на хранение.
#Помидоры #Консервация #Готовим дома