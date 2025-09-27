Соковиті помідори без стерилізації: легкий спосіб зберегти врожай (відео)

Чудово доповнять м'ясні та картопляні страви

Помідор – це соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії для салатів, соусів, супів і закусок. З нього часто готують смачні домашні заготівлі, зокрема помідори з базиліком, які відрізняються ароматом і свіжістю.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший рецепт, де овочі, спеції та зелень поєднуються в ароматній консервації, яка стане справжньою окрасою вашого столу. Ці помідори виходять соковитими, насиченими та злегка пікантними. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fish_house.zp".

Як приготувати консервовані помідори без стерилізації

Інгредієнти:

вода – 0,5 мл;

помідори – приблизно 0,5 кг;

солодкий перець – ½ шт.;

гіркий перець – ½ шт. (без насіння);

яблуко – ½ шт.;

часник – 2–3 зубчики;

цибуля – 1 шт.;

кріп, петрушка, базилік, капелюшки кропу – по 3–4 гілочки;

чорний перець горошком – 5–8 шт.;

запашний перець горошком – 2–3 шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 2,5 ст. л.;

оцет – 2,5 ст. л.;

Спосіб приготування: