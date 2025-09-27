Соковиті помідори без стерилізації: легкий спосіб зберегти врожай (відео)
Чудово доповнять м'ясні та картопляні страви
Помідор – це соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії для салатів, соусів, супів і закусок. З нього часто готують смачні домашні заготівлі, зокрема помідори з базиліком, які відрізняються ароматом і свіжістю.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший рецепт, де овочі, спеції та зелень поєднуються в ароматній консервації, яка стане справжньою окрасою вашого столу. Ці помідори виходять соковитими, насиченими та злегка пікантними. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fish_house.zp".
Як приготувати консервовані помідори без стерилізації
Інгредієнти:
- вода – 0,5 мл;
- помідори – приблизно 0,5 кг;
- солодкий перець – ½ шт.;
- гіркий перець – ½ шт. (без насіння);
- яблуко – ½ шт.;
- часник – 2–3 зубчики;
- цибуля – 1 шт.;
- кріп, петрушка, базилік, капелюшки кропу – по 3–4 гілочки;
- чорний перець горошком – 5–8 шт.;
- запашний перець горошком – 2–3 шт.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 2,5 ст. л.;
- оцет – 2,5 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Укласти всі овочі, зелень і спеції в банку, крім солі, цукру та оцту.
- Залити один раз киплячою водою та залишити до повного остигання.
- Злити воду в каструлю, додати сіль і цукор, довести до кипіння та кип’ятити 10 хвилин.
- Додати оцет і кип’ятити ще 3–5 хвилин, зменшити вогонь до мінімуму.
- Розлити гарячий розсіл по банках з овочами.
- Закрутити банки, перевернути, накрити пледом і дати охолонути, потім прибрати на зберігання.