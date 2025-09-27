Рус

Соковиті помідори без стерилізації: легкий спосіб зберегти врожай (відео)

Марія Швець
Ароматні та смачні

Чудово доповнять м'ясні та картопляні страви

Помідор – це соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії для салатів, соусів, супів і закусок. З нього часто готують смачні домашні заготівлі, зокрема помідори з базиліком, які відрізняються ароматом і свіжістю.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший рецепт, де овочі, спеції та зелень поєднуються в ароматній консервації, яка стане справжньою окрасою вашого столу. Ці помідори виходять соковитими, насиченими та злегка пікантними. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fish_house.zp".

Як приготувати консервовані помідори без стерилізації

Інгредієнти:

  • вода – 0,5 мл;
  • помідори – приблизно 0,5 кг;
  • солодкий перець – ½ шт.;
  • гіркий перець – ½ шт. (без насіння);
  • яблуко – ½ шт.;
  • часник – 2–3 зубчики;
  • цибуля – 1 шт.;
  • кріп, петрушка, базилік, капелюшки кропу – по 3–4 гілочки;
  • чорний перець горошком – 5–8 шт.;
  • запашний перець горошком – 2–3 шт.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 2,5 ст. л.;
  • оцет – 2,5 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Укласти всі овочі, зелень і спеції в банку, крім солі, цукру та оцту.
  2. Залити один раз киплячою водою та залишити до повного остигання.
  3. Злити воду в каструлю, додати сіль і цукор, довести до кипіння та кип’ятити 10 хвилин.
  4. Додати оцет і кип’ятити ще 3–5 хвилин, зменшити вогонь до мінімуму.
  5. Розлити гарячий розсіл по банках з овочами.
  6. Закрутити банки, перевернути, накрити пледом і дати охолонути, потім прибрати на зберігання.
