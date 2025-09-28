Такую "Шарлотку" вы точно не готовили: добавьте к выпечке творог

Такой пирог отлично подойдет для семейного чаепития

Яблоко – это ароматный фрукт, часто используемый для приготовления десертов, компотов и заготовок на зиму. Из него можно делать сухое варенье из карамелизированных яблок, яблочные пироги или нежные кексы.

Но сегодня мы предлагаем летнюю шарлотку с сыром – легкий, воздушный десерт, сочетающий в себе кислинку яблока и кремовую текстуру творога. Шарлотка выходит вкусной, нежной и подходит для перекуса или завтрака. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ulichka_naumenko".

Как приготовить "Шарлотку" с творогом

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

овсянка перемолотая или рисовая мука – 20 г;

яблоко зеленое – 150 г;

мягкий творог – 100 г;

разрыхлитель – на кончике ножа;

корица – по вкусу;

мед – 2 ч. л;

оливковое масло – для смазывания формы;

Способ приготовления: