Укр

Такую "Шарлотку" вы точно не готовили: добавьте к выпечке творог

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воздушная, пышная, вкусная, для душевного чаепития
Воздушная, пышная, вкусная, для душевного чаепития. Фото instagram.com

Такой пирог отлично подойдет для семейного чаепития

Яблоко – это ароматный фрукт, часто используемый для приготовления десертов, компотов и заготовок на зиму. Из него можно делать сухое варенье из карамелизированных яблок, яблочные пироги или нежные кексы.

Но сегодня мы предлагаем летнюю шарлотку с сыром – легкий, воздушный десерт, сочетающий в себе кислинку яблока и кремовую текстуру творога. Шарлотка выходит вкусной, нежной и подходит для перекуса или завтрака. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ulichka_naumenko".

Как приготовить "Шарлотку" с творогом

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • овсянка перемолотая или рисовая мука – 20 г;
  • яблоко зеленое – 150 г;
  • мягкий творог – 100 г;
  • разрыхлитель – на кончике ножа;
  • корица – по вкусу;
  • мед – 2 ч. л;
  • оливковое масло – для смазывания формы;

Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиком яблоко.
  2. Взбить яйца с медом до появления пены.
  3. Добавить овсянку или рисовую муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
  4. Добавить корицу, творог и яблоко, осторожно перемешать.
  5. Смазать форму оливковым маслом и вылить в форму.
  6. Выпекать в разогретой духовке при 180 С 20-25 минут, затем разрезать на порции.
Теги:
#Сыр #Шарлотка #Готовим дома