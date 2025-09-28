Такую "Шарлотку" вы точно не готовили: добавьте к выпечке творог
Такой пирог отлично подойдет для семейного чаепития
Яблоко – это ароматный фрукт, часто используемый для приготовления десертов, компотов и заготовок на зиму. Из него можно делать сухое варенье из карамелизированных яблок, яблочные пироги или нежные кексы.
Но сегодня мы предлагаем летнюю шарлотку с сыром – легкий, воздушный десерт, сочетающий в себе кислинку яблока и кремовую текстуру творога. Шарлотка выходит вкусной, нежной и подходит для перекуса или завтрака. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ulichka_naumenko".
Как приготовить "Шарлотку" с творогом
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- овсянка перемолотая или рисовая мука – 20 г;
- яблоко зеленое – 150 г;
- мягкий творог – 100 г;
- разрыхлитель – на кончике ножа;
- корица – по вкусу;
- мед – 2 ч. л;
- оливковое масло – для смазывания формы;
Способ приготовления:
- Нарезать кубиком яблоко.
- Взбить яйца с медом до появления пены.
- Добавить овсянку или рисовую муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Добавить корицу, творог и яблоко, осторожно перемешать.
- Смазать форму оливковым маслом и вылить в форму.
- Выпекать в разогретой духовке при 180 С 20-25 минут, затем разрезать на порции.