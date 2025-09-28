Рус

Таку "Шарлотку" ви точно не готували: додайте до випічки сир

Повітряна, пишна, смачна, для душевного чаювання
Повітряна, пишна, смачна, для душевного чаювання. Фото instagram.com

Такий пиріг чудово підійде для сімейного чаювання

Яблуко – це ароматний фрукт, який часто використовують для приготування десертів, компотів та заготівель на зиму. З нього можна робити сухе варення з карамелізованих яблук, яблучні пироги або ніжні кекси.

Але сьогодні ми пропонуємо літню шарлотку з сиром – легкий, повітряний десерт, який поєднує кислинку яблука та кремову текстуру сиру. Шарлотка виходить смачною, ніжною і підходить для перекусу або сніданку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ulichka_naumenko".

Як приготувати "Шарлотку" з сиром

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • вівсянка перемелена або рисове борошно – 20 г;
  • яблуко зелене – 150 г;
  • м’який кисломолочний сир – 100 г;
  • розпушувач – на кінчику ножа;
  • кориця – за смаком;
  • мед – 2 ч. л;
  • оливкова олія – для змащування форми;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблуко кубиком.
  2. Збити яйця з медом до появи піни.
  3. Додати вівсянку або рисове борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.
  4. Додати корицю, сир і яблуко, обережно перемішати.
  5. Змастити форму оливковою олією та вилити тісто у форму.
  6. Випікати в розігрітій духовці при 180 °С 20–25 хвилин, потім розрізати на порції.
