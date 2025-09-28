Таку "Шарлотку" ви точно не готували: додайте до випічки сир
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий пиріг чудово підійде для сімейного чаювання
Яблуко – це ароматний фрукт, який часто використовують для приготування десертів, компотів та заготівель на зиму. З нього можна робити сухе варення з карамелізованих яблук, яблучні пироги або ніжні кекси.
Але сьогодні ми пропонуємо літню шарлотку з сиром – легкий, повітряний десерт, який поєднує кислинку яблука та кремову текстуру сиру. Шарлотка виходить смачною, ніжною і підходить для перекусу або сніданку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ulichka_naumenko".
Як приготувати "Шарлотку" з сиром
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- вівсянка перемелена або рисове борошно – 20 г;
- яблуко зелене – 150 г;
- м’який кисломолочний сир – 100 г;
- розпушувач – на кінчику ножа;
- кориця – за смаком;
- мед – 2 ч. л;
- оливкова олія – для змащування форми;
Спосіб приготування:
- Нарізати яблуко кубиком.
- Збити яйця з медом до появи піни.
- Додати вівсянку або рисове борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.
- Додати корицю, сир і яблуко, обережно перемішати.
- Змастити форму оливковою олією та вилити тісто у форму.
- Випікати в розігрітій духовці при 180 °С 20–25 хвилин, потім розрізати на порції.