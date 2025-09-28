Таку "Шарлотку" ви точно не готували: додайте до випічки сир

Такий пиріг чудово підійде для сімейного чаювання

Яблуко – це ароматний фрукт, який часто використовують для приготування десертів, компотів та заготівель на зиму. З нього можна робити сухе варення з карамелізованих яблук, яблучні пироги або ніжні кекси.

Але сьогодні ми пропонуємо літню шарлотку з сиром – легкий, повітряний десерт, який поєднує кислинку яблука та кремову текстуру сиру. Шарлотка виходить смачною, ніжною і підходить для перекусу або сніданку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ulichka_naumenko".

Як приготувати "Шарлотку" з сиром

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

вівсянка перемелена або рисове борошно – 20 г;

яблуко зелене – 150 г;

м’який кисломолочний сир – 100 г;

розпушувач – на кінчику ножа;

кориця – за смаком;

мед – 2 ч. л;

оливкова олія – для змащування форми;

Спосіб приготування: