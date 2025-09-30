Рус

Впораєтеся без банок: рецепт смачних "голих" помідорів без зайвих клопотів (відео)

Марія Швець
Читать на русском
Пікантні, оригінальні, апетитні, найсмачніші
Пікантні, оригінальні, апетитні, найсмачніші. Фото instagram.com

Чудове доповнення до будь-якої страви в холодну пору року

Помідори — один із найпопулярніших овочів, без якого важко уявити кухню. З них готують соуси, салати, закуски та навіть консервують у власному соку. Зокрема, відомі помідори в томатному соку, що зберігають свіжий смак літа.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один оригінальний варіант — мариновані "голі" помідори без шкірки, які виходять ніжними, соковитими та з пікантним ароматом спецій. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати мариновані "голі" помідори

Інгредієнти:

• помідори – 1 кг;

• вода – 1 л;

• сіль – 2 ст. л. (60 г);

• цукор – 5 ст. л. (125 г);

• оцет 9% – 3 ст. л.;

• гвоздика – 4;

• суміш перців – 15 горошин;

• лавровий лист – 3;

• часник – 4 зубки;

• солодкий перець – 1/2 шт.;

• гіркий перець – 3 кружальця;

• зелень (перила, листя смородини, петрушка, фенхель, базилік, чорнобривці) – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Залити помідори окропом і зняти з них шкірку.
  2. Підготувати банки та покласти на дно зелень і спеції.
  3. Викласти очищені помідори у пластикове відро.
  4. Приготувати маринад: у воді розчинити сіль, цукор, додати оцет і спеції.
  5. Залити помідори теплим маринадом.
  6. Їсти можна уже наступного дня
#Помідори #Закуска #Готуємо вдома