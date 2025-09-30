Впораєтеся без банок: рецепт смачних "голих" помідорів без зайвих клопотів (відео)
Чудове доповнення до будь-якої страви в холодну пору року
Помідори — один із найпопулярніших овочів, без якого важко уявити кухню. З них готують соуси, салати, закуски та навіть консервують у власному соку. Зокрема, відомі помідори в томатному соку, що зберігають свіжий смак літа.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один оригінальний варіант — мариновані "голі" помідори без шкірки, які виходять ніжними, соковитими та з пікантним ароматом спецій. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати мариновані "голі" помідори
Інгредієнти:
• помідори – 1 кг;
• вода – 1 л;
• сіль – 2 ст. л. (60 г);
• цукор – 5 ст. л. (125 г);
• оцет 9% – 3 ст. л.;
• гвоздика – 4;
• суміш перців – 15 горошин;
• лавровий лист – 3;
• часник – 4 зубки;
• солодкий перець – 1/2 шт.;
• гіркий перець – 3 кружальця;
• зелень (перила, листя смородини, петрушка, фенхель, базилік, чорнобривці) – за смаком.
Спосіб приготування:
- Залити помідори окропом і зняти з них шкірку.
- Підготувати банки та покласти на дно зелень і спеції.
- Викласти очищені помідори у пластикове відро.
- Приготувати маринад: у воді розчинити сіль, цукор, додати оцет і спеції.
- Залити помідори теплим маринадом.
- Їсти можна уже наступного дня