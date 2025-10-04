Укр

Как за три часа приготовить еду на неделю: украинка поделилась лайфхаком

Наталья Граковская
Домашние полуфабрикаты
Домашние полуфабрикаты. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рецепты замороженных заготовок для вкусных ужинов

Замороженные заготовки становятся настоящим спасением, когда нет времени и сил на приготовление полноценных блюд. Если в холодильнике есть полуфабрикаты, в нужный момент их всегда можно довести до готовности.

Идеей создания заготовок для ужинов на пять дней поделилась в TikTok пользователь emiliya.yevtushenko1991. Подход простой: в один день вы тратите несколько часов на подготовку, замораживаете заготовки, а затем в течение недели только доводите блюда до готовности. По словам блогерши, на приготовление полуфабрикатов у нее ушло три часа.

Куриные четвертинки в лимонно-горчичном маринаде

Как замариновать куриную четверть с лимоном?
Маринованное куриное мясо

Ингредиенты

  • 6 куриных четвертинок
  • 2 ст. л. горчицы в зернах
  • Сок 1 лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, паприка, приправа к курице

Приготовление

  1. К подготовленным куриным четвертинкам добавляем горчицу, сок лимона, выдавленный через пресс чеснок и специи. Хорошо перемешиваем
  2. Складываем замаринованные четвертинки в пакет и вакуумируем.

Такую заготовку можно хранить в холодильнике 4 дня или заморозить.

Фаршированные перцы с булгуром

Фаршированный перец с булгуром
Фаршированный перец

Ингредиенты

  • 2 кг болгарского перца
  • 200 г булгура (запарить 15 минут)
  • 1 лук, 1 морковь (зажарка)
  • 1 кг фарша
  • Соль, перец

Приготовление

  1. Смешиваем запаренный булгур с фаршем и зажаркой.
  2. Начиняем очищенные от семян перцы.
  3. Вакуумируем и замораживаем.

Голубцы с рисом и фаршем

Как приготовить голубцы – пошаговый рецепт
Голубцы

Ингредиенты

  • 2 кочана капусты (обварить 10 минут)
  • 1 стакан полуготового риса
  • 1 кг фарша
  • 1 лук, 1 морковь (зажарка)
  • Соль, перец

Приготовление

  1. Для начинки готовим зажарку из лука и моркови, смешиваем ее с фаршем, рисом и специями.
  2. Начинку заворачиваем в листья обваренной капусты.
  3. Замораживаем.

Полтавские биточки

Биточки из свинины с чесноком
Биточки из свинины

Ингредиенты

  • 1 кг свинины (отбить как на отбивные)
  • 2 головки чеснока
  • Панировочные сухари

Приготовление

  1. Мясо солим, заворачиваем с пропущенным через пресс чесноком, обваливаем в сухарях, замораживаем.
  2. Когда придет время, жарим под крышкой на маленьком огне.

Классические котлеты + фрикадельки

Рецепт котлет для замораживания
Котлеты

Ингредиенты

  • 800 г фарша
  • 1 яйцо, соль, перец
  • 4 куска хлеба (замочить в теплой воде и отжать)
  • 1 лук (поджаренный)
  • Панировочные сухари

Приготовление

  1. Основную часть фарша смешиваем с яйцом, специями, поджаренным луком и хлебом. Формируем котлеты. Готовим в аэрогриле.
  2. К остальному фаршу добавляем соль и перец и формируем фрикадельки.
  3. Жареные котлеты и сформированные фрикадельки замораживаем.
