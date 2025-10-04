Как за три часа приготовить еду на неделю: украинка поделилась лайфхаком

Рецепты замороженных заготовок для вкусных ужинов

Замороженные заготовки становятся настоящим спасением, когда нет времени и сил на приготовление полноценных блюд. Если в холодильнике есть полуфабрикаты, в нужный момент их всегда можно довести до готовности.

Идеей создания заготовок для ужинов на пять дней поделилась в TikTok пользователь emiliya.yevtushenko1991. Подход простой: в один день вы тратите несколько часов на подготовку, замораживаете заготовки, а затем в течение недели только доводите блюда до готовности. По словам блогерши, на приготовление полуфабрикатов у нее ушло три часа.

Куриные четвертинки в лимонно-горчичном маринаде

Маринованное куриное мясо

Ингредиенты

6 куриных четвертинок

2 ст. л. горчицы в зернах

Сок 1 лимона

2 зубчика чеснока

Соль, паприка, приправа к курице

Приготовление

К подготовленным куриным четвертинкам добавляем горчицу, сок лимона, выдавленный через пресс чеснок и специи. Хорошо перемешиваем Складываем замаринованные четвертинки в пакет и вакуумируем.

Такую заготовку можно хранить в холодильнике 4 дня или заморозить.

Фаршированные перцы с булгуром

Фаршированный перец

Ингредиенты

2 кг болгарского перца

200 г булгура (запарить 15 минут)

1 лук, 1 морковь (зажарка)

1 кг фарша

Соль, перец

Приготовление

Смешиваем запаренный булгур с фаршем и зажаркой. Начиняем очищенные от семян перцы. Вакуумируем и замораживаем.

Голубцы с рисом и фаршем

Голубцы

Ингредиенты

2 кочана капусты (обварить 10 минут)

1 стакан полуготового риса

1 кг фарша

1 лук, 1 морковь (зажарка)

Соль, перец

Приготовление

Для начинки готовим зажарку из лука и моркови, смешиваем ее с фаршем, рисом и специями. Начинку заворачиваем в листья обваренной капусты. Замораживаем.

Полтавские биточки

Биточки из свинины

Ингредиенты

1 кг свинины (отбить как на отбивные)

2 головки чеснока

Панировочные сухари

Приготовление

Мясо солим, заворачиваем с пропущенным через пресс чесноком, обваливаем в сухарях, замораживаем. Когда придет время, жарим под крышкой на маленьком огне.

Классические котлеты + фрикадельки

Котлеты

Ингредиенты

800 г фарша

1 яйцо, соль, перец

4 куска хлеба (замочить в теплой воде и отжать)

1 лук (поджаренный)

Панировочные сухари

Приготовление