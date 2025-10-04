Как за три часа приготовить еду на неделю: украинка поделилась лайфхаком
Рецепты замороженных заготовок для вкусных ужинов
Замороженные заготовки становятся настоящим спасением, когда нет времени и сил на приготовление полноценных блюд. Если в холодильнике есть полуфабрикаты, в нужный момент их всегда можно довести до готовности.
Идеей создания заготовок для ужинов на пять дней поделилась в TikTok пользователь emiliya.yevtushenko1991. Подход простой: в один день вы тратите несколько часов на подготовку, замораживаете заготовки, а затем в течение недели только доводите блюда до готовности. По словам блогерши, на приготовление полуфабрикатов у нее ушло три часа.
Куриные четвертинки в лимонно-горчичном маринаде
Ингредиенты
- 6 куриных четвертинок
- 2 ст. л. горчицы в зернах
- Сок 1 лимона
- 2 зубчика чеснока
- Соль, паприка, приправа к курице
Приготовление
- К подготовленным куриным четвертинкам добавляем горчицу, сок лимона, выдавленный через пресс чеснок и специи. Хорошо перемешиваем
- Складываем замаринованные четвертинки в пакет и вакуумируем.
Такую заготовку можно хранить в холодильнике 4 дня или заморозить.
Фаршированные перцы с булгуром
Ингредиенты
- 2 кг болгарского перца
- 200 г булгура (запарить 15 минут)
- 1 лук, 1 морковь (зажарка)
- 1 кг фарша
- Соль, перец
Приготовление
- Смешиваем запаренный булгур с фаршем и зажаркой.
- Начиняем очищенные от семян перцы.
- Вакуумируем и замораживаем.
Голубцы с рисом и фаршем
Ингредиенты
- 2 кочана капусты (обварить 10 минут)
- 1 стакан полуготового риса
- 1 кг фарша
- 1 лук, 1 морковь (зажарка)
- Соль, перец
Приготовление
- Для начинки готовим зажарку из лука и моркови, смешиваем ее с фаршем, рисом и специями.
- Начинку заворачиваем в листья обваренной капусты.
- Замораживаем.
Полтавские биточки
Ингредиенты
- 1 кг свинины (отбить как на отбивные)
- 2 головки чеснока
- Панировочные сухари
Приготовление
- Мясо солим, заворачиваем с пропущенным через пресс чесноком, обваливаем в сухарях, замораживаем.
- Когда придет время, жарим под крышкой на маленьком огне.
Классические котлеты + фрикадельки
Ингредиенты
- 800 г фарша
- 1 яйцо, соль, перец
- 4 куска хлеба (замочить в теплой воде и отжать)
- 1 лук (поджаренный)
- Панировочные сухари
Приготовление
- Основную часть фарша смешиваем с яйцом, специями, поджаренным луком и хлебом. Формируем котлеты. Готовим в аэрогриле.
- К остальному фаршу добавляем соль и перец и формируем фрикадельки.
- Жареные котлеты и сформированные фрикадельки замораживаем.