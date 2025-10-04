Рус

Як за три години приготувати їжу на тиждень: українка поділилась лайфхаком

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Домашні напівфабрикати
Домашні напівфабрикати. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Рецепти заморожених заготовок для смачних вечерь

Заморожені заготовки стають справжнім порятунком, коли немає часу та сил на приготування повноцінних страв. Якщо в холодильнику є напівфабрикати, в потрібний момент їх завжди можна довести до готовності.

Ідеєю створення заготовок для вечерь на п’ять днів поділилася у TikTok користувачка emiliya.yevtushenko1991. Підхід простий: одного дня ви витрачаєте кілька годин на підготовку, заморожуєте заготовки, а потім протягом тижня лише доводите страви до готовності. За словами блогерки, на приготування напівфабрикатів в неї пішло три години.

Курячі четвертинки в лимонно-гірчичному маринаді

Як замаринувати курячу чверть з лимоном рецепт
Мариноване куряче м'ясо

Інгредієнти

  • 6 курячих четвертинок
  • 2 ст. л. гірчиці в зернах
  • Сік 1 лимона
  • 2 зубчики часнику
  • Сіль, паприка, приправа до курки

Приготування

  1. До підготовлених курячих четвертинок додаємо гірчицю, сік лимона, вичавлений через прес часник та спеції. Добре перемішуємо.
  2. Складаємо замариновані четвертинки в пакет і вакуумуємо.

Таку заготовку можна зберігати в холодильнику 4 дні або заморозити.

Фаршировані перці з булгуром

Фарширований перець з булгуром рецепт
Фарширований перець

Інгредієнти

  • 2 кг болгарського перцю
  • 200 г булгуру (запарити 15 хвилин)
  • 1 цибуля, 1 морква (засмажка)
  • 1 кг фаршу
  • Сіль, перець

Приготування

  1. Змішуємо запарений булгур з фаршем і засмажкою.
  2. Начиняємо очищені від насіння перці.
  3. Вакуумуємо та заморожуємо.

Голубці з рисом і фаршем

Як приготувати голубці - покроковий рецепт
Голубці

Інгредієнти

  • 2 качани капусти (обварити 10 хвилин)
  • 1 склянка напівготового рису
  • 1 кг фаршу
  • 1 цибуля, 1 морква (засмажка)
  • Сіль, перець

Приготування

  1. Для начинки готуємо засмажку з цибулі та моркви, змішуємо її з фаршем, рисом та спеціями.
  2. Начинку загортаємо в листки обвареної капусти.
  3. Заморожуємо.

Полтавські биточки

Биточки зі свинини з часником
Биточки зі свинини

Інгредієнти

  • 1 кг свинини (відбити як на відбивні)
  • 2 головки часнику
  • Панірувальні сухарі

Приготування

  1. Мʼясо солимо, загортаємо з вичавленим часником, обвалюємо в сухарях, заморожуємо.
  2. Коли прийде час, смажимо під кришкою на малому вогні.

Класичні котлети + фрикадельки

Рецепт котлет для заморожування
Котлети

Інгредієнти

  • 800 г фаршу
  • 1 яйце, сіль, перець
  • 4 шматки хліба (замочити у теплій воді й віджати)
  • 1 цибуля (підсмажена)
  • Панірувальні сухарі

Приготування

  1. Основну частину фаршу змішуємо з яйцем, спеціями, підсмаженою цибулею та хлібом. Формуємо котлети. Готуємо в аерогрилі.
  2. До решти фаршу додаємо сіль та перець і формуємо фрикадельки.
  3. Смажені котлети і сформовані фрикадельки заморожуємо.
Теги:
#Меню #Рецепти #Голубці #Котлети #Перець фарширований