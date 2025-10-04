Як за три години приготувати їжу на тиждень: українка поділилась лайфхаком

Рецепти заморожених заготовок для смачних вечерь

Заморожені заготовки стають справжнім порятунком, коли немає часу та сил на приготування повноцінних страв. Якщо в холодильнику є напівфабрикати, в потрібний момент їх завжди можна довести до готовності.

Ідеєю створення заготовок для вечерь на п’ять днів поділилася у TikTok користувачка emiliya.yevtushenko1991. Підхід простий: одного дня ви витрачаєте кілька годин на підготовку, заморожуєте заготовки, а потім протягом тижня лише доводите страви до готовності. За словами блогерки, на приготування напівфабрикатів в неї пішло три години.

Курячі четвертинки в лимонно-гірчичному маринаді

Мариноване куряче м'ясо

Інгредієнти

6 курячих четвертинок

2 ст. л. гірчиці в зернах

Сік 1 лимона

2 зубчики часнику

Сіль, паприка, приправа до курки

Приготування

До підготовлених курячих четвертинок додаємо гірчицю, сік лимона, вичавлений через прес часник та спеції. Добре перемішуємо. Складаємо замариновані четвертинки в пакет і вакуумуємо.

Таку заготовку можна зберігати в холодильнику 4 дні або заморозити.

Фаршировані перці з булгуром

Фарширований перець

Інгредієнти

2 кг болгарського перцю

200 г булгуру (запарити 15 хвилин)

1 цибуля, 1 морква (засмажка)

1 кг фаршу

Сіль, перець

Приготування

Змішуємо запарений булгур з фаршем і засмажкою. Начиняємо очищені від насіння перці. Вакуумуємо та заморожуємо.

Голубці з рисом і фаршем

Голубці

Інгредієнти

2 качани капусти (обварити 10 хвилин)

1 склянка напівготового рису

1 кг фаршу

1 цибуля, 1 морква (засмажка)

Сіль, перець

Приготування

Для начинки готуємо засмажку з цибулі та моркви, змішуємо її з фаршем, рисом та спеціями. Начинку загортаємо в листки обвареної капусти. Заморожуємо.

Полтавські биточки

Биточки зі свинини

Інгредієнти

1 кг свинини (відбити як на відбивні)

2 головки часнику

Панірувальні сухарі

Приготування

Мʼясо солимо, загортаємо з вичавленим часником, обвалюємо в сухарях, заморожуємо. Коли прийде час, смажимо під кришкою на малому вогні.

Класичні котлети + фрикадельки

Котлети

Інгредієнти

800 г фаршу

1 яйце, сіль, перець

4 шматки хліба (замочити у теплій воді й віджати)

1 цибуля (підсмажена)

Панірувальні сухарі

Приготування