Як за три години приготувати їжу на тиждень: українка поділилась лайфхаком
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепти заморожених заготовок для смачних вечерь
Заморожені заготовки стають справжнім порятунком, коли немає часу та сил на приготування повноцінних страв. Якщо в холодильнику є напівфабрикати, в потрібний момент їх завжди можна довести до готовності.
Ідеєю створення заготовок для вечерь на п’ять днів поділилася у TikTok користувачка emiliya.yevtushenko1991. Підхід простий: одного дня ви витрачаєте кілька годин на підготовку, заморожуєте заготовки, а потім протягом тижня лише доводите страви до готовності. За словами блогерки, на приготування напівфабрикатів в неї пішло три години.
Курячі четвертинки в лимонно-гірчичному маринаді
Інгредієнти
- 6 курячих четвертинок
- 2 ст. л. гірчиці в зернах
- Сік 1 лимона
- 2 зубчики часнику
- Сіль, паприка, приправа до курки
Приготування
- До підготовлених курячих четвертинок додаємо гірчицю, сік лимона, вичавлений через прес часник та спеції. Добре перемішуємо.
- Складаємо замариновані четвертинки в пакет і вакуумуємо.
Таку заготовку можна зберігати в холодильнику 4 дні або заморозити.
Фаршировані перці з булгуром
Інгредієнти
- 2 кг болгарського перцю
- 200 г булгуру (запарити 15 хвилин)
- 1 цибуля, 1 морква (засмажка)
- 1 кг фаршу
- Сіль, перець
Приготування
- Змішуємо запарений булгур з фаршем і засмажкою.
- Начиняємо очищені від насіння перці.
- Вакуумуємо та заморожуємо.
Голубці з рисом і фаршем
Інгредієнти
- 2 качани капусти (обварити 10 хвилин)
- 1 склянка напівготового рису
- 1 кг фаршу
- 1 цибуля, 1 морква (засмажка)
- Сіль, перець
Приготування
- Для начинки готуємо засмажку з цибулі та моркви, змішуємо її з фаршем, рисом та спеціями.
- Начинку загортаємо в листки обвареної капусти.
- Заморожуємо.
Полтавські биточки
Інгредієнти
- 1 кг свинини (відбити як на відбивні)
- 2 головки часнику
- Панірувальні сухарі
Приготування
- Мʼясо солимо, загортаємо з вичавленим часником, обвалюємо в сухарях, заморожуємо.
- Коли прийде час, смажимо під кришкою на малому вогні.
Класичні котлети + фрикадельки
Інгредієнти
- 800 г фаршу
- 1 яйце, сіль, перець
- 4 шматки хліба (замочити у теплій воді й віджати)
- 1 цибуля (підсмажена)
- Панірувальні сухарі
Приготування
- Основну частину фаршу змішуємо з яйцем, спеціями, підсмаженою цибулею та хлібом. Формуємо котлети. Готуємо в аерогрилі.
- До решти фаршу додаємо сіль та перець і формуємо фрикадельки.
- Смажені котлети і сформовані фрикадельки заморожуємо.