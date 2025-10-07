Укр

Квашенные помидоры с укропом и зеленью: закуска, которую хочется пробовать снова и снова (видео)

Мария Швец
Такие помидоры отлично дополнят гарнир и выручат хозяйку не раз
Такие помидоры отлично дополнят гарнир и выручат хозяйку не раз.

Квашеные помидоры не только вкусны, но и очень полезны

Яркий и сочный помидор – один из самых любимых овощей в нашей кухне. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов до ароматных закусок, таких как помидоры по-грузински.

Но сегодня мы предлагаем вам простой и проверенный рецепт квашеных помидоров, которые получаются удивительно вкусными и ароматными. Такая заготовка станет настоящим украшением зимнего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alina_myrelax.vn".

Как приготовить квашеные помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 10 кг;
  • соль – 9–10 ст. л.;
  • вода фильтрованная или родниковая – 8–9 л;
  • лук – 4–5 шт.;
  • корень петрушки – 2–3 маленьких или 1 большой;
  • ботва укропа – 3 шт.;
  • ботва петрушки – 3 шт.;
  • листья вишни с веточками – несколько штук;
  • перец горошком – 15–20 шт.

Способ приготовления:

  1. Растворить соль в литре горячей воды, остальную воду подготовить отдельно.
  2. На дно большого ведра выложить часть лука, зелени, листьев вишни и специй.
  3. Наполнить ведро помидорами, периодически перекладывая их луком, корнями и зеленью.
  4. Залить все водой с растворенной солью, затем добавить оставшуюся воду, чтобы покрыть помидоры.
  5. Накрыть марлей или крышкой и поставить под фитиль, оставив сверху 5-7 см пространства для брожения.
  6. Через 3 недели снять фитиль и вынуть зелень, чтобы избежать горечи, после чего можно пробовать или оставить еще для более насыщенного вкуса.
