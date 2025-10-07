Квашенные помидоры с укропом и зеленью: закуска, которую хочется пробовать снова и снова (видео)

Квашеные помидоры не только вкусны, но и очень полезны

Яркий и сочный помидор – один из самых любимых овощей в нашей кухне. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов до ароматных закусок, таких как помидоры по-грузински.

Но сегодня мы предлагаем вам простой и проверенный рецепт квашеных помидоров, которые получаются удивительно вкусными и ароматными. Такая заготовка станет настоящим украшением зимнего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alina_myrelax.vn".

Как приготовить квашеные помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 10 кг;

соль – 9–10 ст. л.;

вода фильтрованная или родниковая – 8–9 л;

лук – 4–5 шт.;

корень петрушки – 2–3 маленьких или 1 большой;

ботва укропа – 3 шт.;

ботва петрушки – 3 шт.;

листья вишни с веточками – несколько штук;

перец горошком – 15–20 шт.

Способ приготовления: