Квашенные помидоры с укропом и зеленью: закуска, которую хочется пробовать снова и снова (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Квашеные помидоры не только вкусны, но и очень полезны
Яркий и сочный помидор – один из самых любимых овощей в нашей кухне. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов до ароматных закусок, таких как помидоры по-грузински.
Но сегодня мы предлагаем вам простой и проверенный рецепт квашеных помидоров, которые получаются удивительно вкусными и ароматными. Такая заготовка станет настоящим украшением зимнего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alina_myrelax.vn".
Как приготовить квашеные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 10 кг;
- соль – 9–10 ст. л.;
- вода фильтрованная или родниковая – 8–9 л;
- лук – 4–5 шт.;
- корень петрушки – 2–3 маленьких или 1 большой;
- ботва укропа – 3 шт.;
- ботва петрушки – 3 шт.;
- листья вишни с веточками – несколько штук;
- перец горошком – 15–20 шт.
Способ приготовления:
- Растворить соль в литре горячей воды, остальную воду подготовить отдельно.
- На дно большого ведра выложить часть лука, зелени, листьев вишни и специй.
- Наполнить ведро помидорами, периодически перекладывая их луком, корнями и зеленью.
- Залить все водой с растворенной солью, затем добавить оставшуюся воду, чтобы покрыть помидоры.
- Накрыть марлей или крышкой и поставить под фитиль, оставив сверху 5-7 см пространства для брожения.
- Через 3 недели снять фитиль и вынуть зелень, чтобы избежать горечи, после чего можно пробовать или оставить еще для более насыщенного вкуса.