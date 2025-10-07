Квашені помідори з кропом і зеленню: закуска, яку хочеться куштувати знову і знову (відео)

Квашені помідори не тільки смачні, а й дуже корисні

Яскравий і соковитий помідор — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів до ароматних закусок, таких як помідори по-грузинськи.

Але сьогодні ми пропонуємо вам простий і перевірений рецепт квашених помідорів, які виходять напрочуд смачними й ароматними. Така заготівля стане справжньою окрасою зимового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alina_myrelax.vn".

Як приготувати квашені помідори

Інгредієнти:

помідори – 10 кг;

сіль – 9–10 ст. л.;

вода фільтрована або джерельна – 8–9 л;

цибуля – 4–5 шт.;

корінь петрушки – 2–3 маленькі або 1 великий;

бадилля кропу – 3 шт.;

бадилля петрушки – 3 шт.;

листя вишні з гілочками – кілька штук;

перець горошком – 15–20 шт.

Спосіб приготування: