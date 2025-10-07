Квашені помідори з кропом і зеленню: закуска, яку хочеться куштувати знову і знову (відео)
-
-
Квашені помідори не тільки смачні, а й дуже корисні
Яскравий і соковитий помідор — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів до ароматних закусок, таких як помідори по-грузинськи.
Але сьогодні ми пропонуємо вам простий і перевірений рецепт квашених помідорів, які виходять напрочуд смачними й ароматними. Така заготівля стане справжньою окрасою зимового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alina_myrelax.vn".
Як приготувати квашені помідори
Інгредієнти:
- помідори – 10 кг;
- сіль – 9–10 ст. л.;
- вода фільтрована або джерельна – 8–9 л;
- цибуля – 4–5 шт.;
- корінь петрушки – 2–3 маленькі або 1 великий;
- бадилля кропу – 3 шт.;
- бадилля петрушки – 3 шт.;
- листя вишні з гілочками – кілька штук;
- перець горошком – 15–20 шт.
Спосіб приготування:
- Розчинити сіль у літрі гарячої води, решту води підготувати окремо.
- На дно великого відра викласти частину цибулі, зелені, листя вишні та спецій.
- Наповнити відро помідорами, періодично перекладаючи їх цибулею, корінням і зеленню.
- Залити все водою з розчиненою сіллю, потім додати решту води, щоб покрити помідори.
- Накрити марлею або кришкою та поставити під гніт, залишивши зверху 5–7 см простору для бродіння.
- Через 3 тижні зняти гніт і вийняти зелень, щоб уникнути гіркоти, після чого можна куштувати або залишити ще для більш насиченого смаку.