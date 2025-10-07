Рус

Квашені помідори з кропом і зеленню: закуска, яку хочеться куштувати знову і знову (відео)

Марія Швець
Такі помідори чудово доповнять гарнір та виручать господиню не раз
Такі помідори чудово доповнять гарнір та виручать господиню не раз. Фото instagram.com

Квашені помідори не тільки смачні, а й дуже корисні

Яскравий і соковитий помідор — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів до ароматних закусок, таких як помідори по-грузинськи.

Але сьогодні ми пропонуємо вам простий і перевірений рецепт квашених помідорів, які виходять напрочуд смачними й ароматними. Така заготівля стане справжньою окрасою зимового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alina_myrelax.vn".

Як приготувати квашені помідори

Інгредієнти:

  • помідори – 10 кг;
  • сіль – 9–10 ст. л.;
  • вода фільтрована або джерельна – 8–9 л;
  • цибуля – 4–5 шт.;
  • корінь петрушки – 2–3 маленькі або 1 великий;
  • бадилля кропу – 3 шт.;
  • бадилля петрушки – 3 шт.;
  • листя вишні з гілочками – кілька штук;
  • перець горошком – 15–20 шт.

Спосіб приготування:

  1. Розчинити сіль у літрі гарячої води, решту води підготувати окремо.
  2. На дно великого відра викласти частину цибулі, зелені, листя вишні та спецій.
  3. Наповнити відро помідорами, періодично перекладаючи їх цибулею, корінням і зеленню.
  4. Залити все водою з розчиненою сіллю, потім додати решту води, щоб покрити помідори.
  5. Накрити марлею або кришкою та поставити під гніт, залишивши зверху 5–7 см простору для бродіння.
  6. Через 3 тижні зняти гніт і вийняти зелень, щоб уникнути гіркоти, після чого можна куштувати або залишити ще для більш насиченого смаку.
