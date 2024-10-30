Вы не знали, что обычная капуста может быть такой вкусной: секретный ингредиент сделает ее невероятно ароматной (видео)

Сытный и ароматный рецепт

Рецепты сытной и вкусной пищи – основа украинской кухни. Если вы готовили аппетитную намазку на хлеб, обратите внимание на следующий рецепт.

Это очень вкусная тушеная капуста с мясом и черносливом. Именно чернослив – тот секретный ингредиент, который сделает ее невероятно ароматной. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником alinka_cookinggg.

Ингредиенты:

Мясо — 300 г

Капуста — 500 г

Лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Помидоры — 5 шт

Соль – 0.5 ч. л

Сахар – 1 ст. л

Способ приготовления:

Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Обжариваем их чуть-чуть на масле. Добавляем накрошенный тоненькими полукольцами лучок. Морковь нарезаем соломкой и добавляем к луку, когда он подзолотится. Тем временем тонко шинкуем капусту. Посыпаем солью и тщательно проходим руками. Выкладываем капусту в другие ингредиенты, перемешиваем. Обжариваем до золотистости. Добавляем помидоры, накрошенные небольшими кубиками (можно заменить на томатную пасту). На этом же этапе добавляем сахар и соль, тщательно перемешиваем и тушим на слабом огне. За 10 минут до готовности добавляем чернослив.

Капуста получается очень ароматной, сытной и вкусной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые вареники.