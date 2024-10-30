Вы не знали, что обычная капуста может быть такой вкусной: секретный ингредиент сделает ее невероятно ароматной (видео)
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Сытный и ароматный рецепт
Рецепты сытной и вкусной пищи – основа украинской кухни. Если вы готовили аппетитную намазку на хлеб, обратите внимание на следующий рецепт.
Это очень вкусная тушеная капуста с мясом и черносливом. Именно чернослив – тот секретный ингредиент, который сделает ее невероятно ароматной. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником alinka_cookinggg.
Ингредиенты:
- Мясо — 300 г
- Капуста — 500 г
- Лук — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Помидоры — 5 шт
- Соль – 0.5 ч. л
- Сахар – 1 ст. л
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Обжариваем их чуть-чуть на масле.
- Добавляем накрошенный тоненькими полукольцами лучок. Морковь нарезаем соломкой и добавляем к луку, когда он подзолотится.
- Тем временем тонко шинкуем капусту. Посыпаем солью и тщательно проходим руками.
- Выкладываем капусту в другие ингредиенты, перемешиваем. Обжариваем до золотистости.
- Добавляем помидоры, накрошенные небольшими кубиками (можно заменить на томатную пасту). На этом же этапе добавляем сахар и соль, тщательно перемешиваем и тушим на слабом огне. За 10 минут до готовности добавляем чернослив.
Капуста получается очень ароматной, сытной и вкусной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые вареники.