Пирожки, с которыми справится каждый: универсальное тесто "из ничего", которое выйдет у всех (видео)
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Великолепный рецепт пирожков
Домашние блюда из теста – это необязательно что-то сложное. Мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые вареники. Теперь делимся рецептом универсального теста для жареных пирожков.
Эти пирожки получатся у всех – настолько это удачный рецепт. Как приготовить такое тесто "из ничего", рассказала кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77. В него можно класть любую начинку, как сладкую, так и соленую.
Ингредиенты:
- теплая вода — 350 мл
- дрожжи — 1,5 ч.л
- сахар – 1 ст.л
- соль — 1 ч.л
- масло — 1 ст.л
- мука — (добавляйте частями) примерно 500-600 г
Способ приготовления:
- Прежде всего, готовим опару. Для этого смешиваем воду, дрожжи и сахар. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 15 минут.
- За это время дрожжи должны заработать. Далее добавляем масло, соль и частями всыпаем просеянную муку.
- Замешиваем тесто, формируем из него шарик. Кладем в миску, накрываем и отправляем в теплое место на 15 минут.
После этого можно формировать пирожки и жарить на разогретом масле с обеих сторон. Также мы делились рецептом аппетитного медового пирога к чаю.