Пирожки, с которыми справится каждый: универсальное тесто "из ничего", которое выйдет у всех (видео)

Великолепный рецепт пирожков

Домашние блюда из теста – это необязательно что-то сложное. Мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые вареники. Теперь делимся рецептом универсального теста для жареных пирожков.

Эти пирожки получатся у всех – настолько это удачный рецепт. Как приготовить такое тесто "из ничего", рассказала кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77. В него можно класть любую начинку, как сладкую, так и соленую.

Ингредиенты:

теплая вода — 350 мл

дрожжи — 1,5 ч.л

сахар – 1 ст.л

соль — 1 ч.л

масло — 1 ст.л

мука — (добавляйте частями) примерно 500-600 г

Способ приготовления:

Прежде всего, готовим опару. Для этого смешиваем воду, дрожжи и сахар. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 15 минут. За это время дрожжи должны заработать. Далее добавляем масло, соль и частями всыпаем просеянную муку. Замешиваем тесто, формируем из него шарик. Кладем в миску, накрываем и отправляем в теплое место на 15 минут.

После этого можно формировать пирожки и жарить на разогретом масле с обеих сторон. Также мы делились рецептом аппетитного медового пирога к чаю.