Ідеальне поєднання м’яса з овочами: як приготувати швидку та смачну вечерю (відео)

Ця запіканка особливо сподобається тим, хто дотримується правильного харчування

Запіканки з овочів та м’яса – відмінний вибір для вечері, особливо якщо хочеться чогось ситного, корисного та простого у приготуванні. Вони підходять для всіх, хто цінує баланс у харчуванні, оскільки містять одразу і білки, і клітковину. Така вечеря не вимагає довгого часу біля плити: достатньо змішати інгредієнти, поставити форму в духовку, і можна займатися своїми справами, доки страва запікається.

Цей рецепт запеченої цвітної капусти та броколі з курячим філе – ідеальне рішення для тих, хто хоче приготувати швидку та корисну вечерю. Ця запіканка поєднує в собі легкість овочів, ніжність курки та апетитний аромат прянощів, перетворюючи звичайні інгредієнти на насичену страву. Рецептом смачної та швидкої страви поділилася на сторінці в Instagram фітнес-інструктор Мирослава Грабко.

Інгредієнти:

Цвітна капуста — 1 невеликий качан;

Броколі — 1 невеликий качан;

Куряче філе — 1-2 шт.;

Сіль, перець, спеції – на смак;

Сметана 15% — 3 ст.л.;

Яйця — 3 шт.

Спосіб приготування:

Розрізаємо капусту на суцвіття, кидаємо в киплячу воду та варимо 3 хвилини. Куряче філе нарізаємо на тонкі смужки. Додаємо до м’яса спеції та сметану. Яйця розбиваємо в миску з м’ясом та сметаною. Добре перемішуємо. До м’яса додаємо капусту і добре перемішуємо. Розкладаємо масу у форми з фольги та ставимо в духовку. Запікаємо 20 хвилин при температурі 200 градусів. Дістаємо форму з духовки, посипаємо твердим натертим сиром і запікаємо ще пару хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати пікантні курячі гомілки. Ця страва стане порятунком за відсутності часу на приготування.