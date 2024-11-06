Ідеальне поєднання м’яса з овочами: як приготувати швидку та смачну вечерю (відео)
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Ця запіканка особливо сподобається тим, хто дотримується правильного харчування
Запіканки з овочів та м’яса – відмінний вибір для вечері, особливо якщо хочеться чогось ситного, корисного та простого у приготуванні. Вони підходять для всіх, хто цінує баланс у харчуванні, оскільки містять одразу і білки, і клітковину. Така вечеря не вимагає довгого часу біля плити: достатньо змішати інгредієнти, поставити форму в духовку, і можна займатися своїми справами, доки страва запікається.
Цей рецепт запеченої цвітної капусти та броколі з курячим філе – ідеальне рішення для тих, хто хоче приготувати швидку та корисну вечерю. Ця запіканка поєднує в собі легкість овочів, ніжність курки та апетитний аромат прянощів, перетворюючи звичайні інгредієнти на насичену страву. Рецептом смачної та швидкої страви поділилася на сторінці в Instagram фітнес-інструктор Мирослава Грабко.
Інгредієнти:
- Цвітна капуста — 1 невеликий качан;
- Броколі — 1 невеликий качан;
- Куряче філе — 1-2 шт.;
- Сіль, перець, спеції – на смак;
- Сметана 15% — 3 ст.л.;
- Яйця — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Розрізаємо капусту на суцвіття, кидаємо в киплячу воду та варимо 3 хвилини.
- Куряче філе нарізаємо на тонкі смужки. Додаємо до м’яса спеції та сметану.
- Яйця розбиваємо в миску з м’ясом та сметаною. Добре перемішуємо.
- До м’яса додаємо капусту і добре перемішуємо.
- Розкладаємо масу у форми з фольги та ставимо в духовку. Запікаємо 20 хвилин при температурі 200 градусів.
- Дістаємо форму з духовки, посипаємо твердим натертим сиром і запікаємо ще пару хвилин.
Раніше ми розповідали, як приготувати пікантні курячі гомілки. Ця страва стане порятунком за відсутності часу на приготування.