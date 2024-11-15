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Заворачиваем лаваш в сосиску и получаем роскошный перекус: эти "шашлычки" не оставят никого равнодушным (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусная и простая закуска на скорую руку
Вкусная и простая закуска на скорую руку. Фото Колаж Телеграфу

Рецепт вкусной закуски из сосисок, сыра и лаваша

Интересные закуски могут значительно разнообразить ваше ежедневное меню. Мы говорили, как приготовить грибы очень вкусно. Теперь делимся рецептом вкусного перекуса из лаваша и сосисок.

Эти "шашлычки" не оставят равнодушными никого. Они хрустящие, сытные и золотистые. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником katia_cooking.

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Плавленый сыр
  • Сосиска
  • Бекон
  • Яйца
  • Мука
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Сосиску очищаем от плёнки (если она есть). Обертываем беконом.
  2. На лаваш выкладываем кусочки сыра. На тот же край кладем сосиску и скручиваем в рулетик.
  3. Нарезаем небольшими шайбами. Насаживаем их на шпажку по 3-4 штуки на одну.
  4. Обваливаем наши "шашлычки" сначала в муке, далее в яйцах и панировочных сухарях. Обжариваем их со всех сторон до золотистого цвета – долго жарить не нужно – хватит по 20 секунд на каждую сторону.

Перекус очень вкусный, хрустящий и ароматный. Отлично подходит для просмотра фильмов. Также мы рассказывали, как приготовить дома паштет из курицы.

Теги:
#Рецепт #Сосиски #Закуска #Лаваш