Заворачиваем лаваш в сосиску и получаем роскошный перекус: эти "шашлычки" не оставят никого равнодушным (видео)

Рецепт вкусной закуски из сосисок, сыра и лаваша

Интересные закуски могут значительно разнообразить ваше ежедневное меню. Мы говорили, как приготовить грибы очень вкусно. Теперь делимся рецептом вкусного перекуса из лаваша и сосисок.

Эти "шашлычки" не оставят равнодушными никого. Они хрустящие, сытные и золотистые. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником katia_cooking.

Ингредиенты:

Лаваш

Плавленый сыр

Сосиска

Бекон

Яйца

Мука

Панировочные сухари

Растительное масло

Способ приготовления:

Сосиску очищаем от плёнки (если она есть). Обертываем беконом. На лаваш выкладываем кусочки сыра. На тот же край кладем сосиску и скручиваем в рулетик. Нарезаем небольшими шайбами. Насаживаем их на шпажку по 3-4 штуки на одну. Обваливаем наши "шашлычки" сначала в муке, далее в яйцах и панировочных сухарях. Обжариваем их со всех сторон до золотистого цвета – долго жарить не нужно – хватит по 20 секунд на каждую сторону.

Перекус очень вкусный, хрустящий и ароматный. Отлично подходит для просмотра фильмов. Также мы рассказывали, как приготовить дома паштет из курицы.