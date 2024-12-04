Яскравий буряковий суп-пюре: смак цієї страви не залишить байдужими навіть гурманів
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Ця страва має вершковий та насичений смак
Осінь і зима — ідеальний час, щоб побалувати себе стравами з сезонних овочів, і буряк займає в цьому списку особливе місце. Цей яскравий, насичений смаком овоч давно завоював популярність у кухнях по всьому світу. Його універсальність дозволяє готувати різноманітні страви – від класичного борщу та вінегрету до незвичайних десертів.
Якщо ви шукаєте спосіб розкрити всю глибину смаку буряків, спробуйте приготувати суп-пюре. Цей рецепт дивує своєю простотою та одночасно вишуканістю.
Ще одна перевага цього рецепту – можливість адаптувати його під ваш смак. Бажаєте більш насичений смак? Додайте щіпку копченої паприки або тертий імбир. Ароматний, зігріваючий та дуже апетитний суп-пюре з буряків стане вашим улюбленим рецептом у холодну пору року. Спробуйте, і ви не раз здивуєте гостей цією простою, але ефектною стравою.
Інгредієнти:
- 4 буряків середнього розміру;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1300 мл овочевого бульйону;
- 125 мл вершків;
- 1 ч.л. яблучного оцту;
- сіль, чорний перець до смаку;
- крапля оливкової олії;
- кріп або петрушка для прикраси.
Як приготувати буряковий суп-пюре
- Буряк наріжте невеликими шматочками, цибулю розріжте на 4 частини. Деко застелите папером для випічки, додайте буряк, цибулю, неочищений часник. Посолити, поперчити, збризкати олією.
- Запікайте овочі в духовці, розігрітій до 200 °С, близько 50-60 хвилин.
- Остудіть овочі, видавіть м’яку частину часнику. Перекладіть все в каструлю і подрібніть блендером. Додайте вершки та прогрійте суп кілька хвилин.
- Додайте яблучний оцет, сіль та перець до свого смаку.
При подачі супу додайте петрушку чи кріп.
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