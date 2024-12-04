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Яскравий буряковий суп-пюре: смак цієї страви не залишить байдужими навіть гурманів

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Незвичайний, але смачний суп
Незвичайний, але смачний суп. Фото Freepik

Ця страва має вершковий та насичений смак

Осінь і зима — ідеальний час, щоб побалувати себе стравами з сезонних овочів, і буряк займає в цьому списку особливе місце. Цей яскравий, насичений смаком овоч давно завоював популярність у кухнях по всьому світу. Його універсальність дозволяє готувати різноманітні страви – від класичного борщу та вінегрету до незвичайних десертів.

Якщо ви шукаєте спосіб розкрити всю глибину смаку буряків, спробуйте приготувати суп-пюре. Цей рецепт дивує своєю простотою та одночасно вишуканістю.

Ще одна перевага цього рецепту – можливість адаптувати його під ваш смак. Бажаєте більш насичений смак? Додайте щіпку копченої паприки або тертий імбир. Ароматний, зігріваючий та дуже апетитний суп-пюре з буряків стане вашим улюбленим рецептом у холодну пору року. Спробуйте, і ви не раз здивуєте гостей цією простою, але ефектною стравою.

Інгредієнти:

  • 4 буряків середнього розміру;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1300 мл овочевого бульйону;
  • 125 мл вершків;
  • 1 ч.л. яблучного оцту;
  • сіль, чорний перець до смаку;
  • крапля оливкової олії;
  • кріп або петрушка для прикраси.

Як приготувати буряковий суп-пюре

  1. Буряк наріжте невеликими шматочками, цибулю розріжте на 4 частини. Деко застелите папером для випічки, додайте буряк, цибулю, неочищений часник. Посолити, поперчити, збризкати олією.
  2. Запікайте овочі в духовці, розігрітій до 200 °С, близько 50-60 хвилин.
  3. Остудіть овочі, видавіть м’яку частину часнику. Перекладіть все в каструлю і подрібніть блендером. Додайте вершки та прогрійте суп кілька хвилин.
  4. Додайте яблучний оцет, сіль та перець до свого смаку.

При подачі супу додайте петрушку чи кріп.

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