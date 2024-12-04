Яркий свекольный суп-пюре: вкус этого блюда не оставит равнодушными даже гурманов

Это блюдо имеет сливочный и насыщенный вкус

Осень и зима — идеальное время, чтобы побаловать себя блюдами из сезонных овощей, и свекла занимает в этом списке особое место. Этот яркий, насыщенный вкусом овощ давно завоевал популярность в кухнях по всему миру. Ее универсальность позволяет готовить разнообразные блюда — от классического борща и винегрета до необычных десертов.

Если вы ищете способ раскрыть всю глубину вкуса свеклы, попробуйте приготовить суп-пюре. Этот рецепт удивляет своей простотой и одновременно изысканностью.

Еще одно преимущество этого рецепта — возможность адаптировать его под ваш вкус. Хотите более насыщенный вкус? Добавьте щепотку копченой паприки или тертый имбирь. Ароматный, согревающий и очень аппетитный суп-пюре из свеклы станет вашим любимым рецептом в холодное время года. Попробуйте, и вы не раз удивите гостей этим простым, но эффектным блюдом.

Ингредиенты:

4 свеклы среднего размера;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1300 мл овощного бульона;

125 мл сливок;

1 ч.л. яблочного уксуса;

соль, черный перец по вкусу;

капля оливкового масла;

укроп или петрушка для украшения.

Как приготовить свекольный суп-пюре:

Свеклу нарежьте небольшими кусочками, лук разрежьте на 4 части. Противень застелите бумагой для выпечки, добавьте свеклу, лук, неочищенный чеснок. Посолить, поперчить, сбрызнуть маслом. Запекайте овощи в духовке, разогретой до 200°С, около 50-60 минут. Остудите овощи, выдавите мягкую часть чеснока. Переложите все в кастрюлю и измельчите блендером. Добавьте сливки и прогрейте суп несколько минут. Добавьте яблочный уксус, соль и перец по вкусу.

При подаче супа добавьте петрушку или укроп.

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