Яркий свекольный суп-пюре: вкус этого блюда не оставит равнодушными даже гурманов
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Это блюдо имеет сливочный и насыщенный вкус
Осень и зима — идеальное время, чтобы побаловать себя блюдами из сезонных овощей, и свекла занимает в этом списке особое место. Этот яркий, насыщенный вкусом овощ давно завоевал популярность в кухнях по всему миру. Ее универсальность позволяет готовить разнообразные блюда — от классического борща и винегрета до необычных десертов.
Если вы ищете способ раскрыть всю глубину вкуса свеклы, попробуйте приготовить суп-пюре. Этот рецепт удивляет своей простотой и одновременно изысканностью.
Еще одно преимущество этого рецепта — возможность адаптировать его под ваш вкус. Хотите более насыщенный вкус? Добавьте щепотку копченой паприки или тертый имбирь. Ароматный, согревающий и очень аппетитный суп-пюре из свеклы станет вашим любимым рецептом в холодное время года. Попробуйте, и вы не раз удивите гостей этим простым, но эффектным блюдом.
Ингредиенты:
- 4 свеклы среднего размера;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1300 мл овощного бульона;
- 125 мл сливок;
- 1 ч.л. яблочного уксуса;
- соль, черный перец по вкусу;
- капля оливкового масла;
- укроп или петрушка для украшения.
Как приготовить свекольный суп-пюре:
- Свеклу нарежьте небольшими кусочками, лук разрежьте на 4 части. Противень застелите бумагой для выпечки, добавьте свеклу, лук, неочищенный чеснок. Посолить, поперчить, сбрызнуть маслом.
- Запекайте овощи в духовке, разогретой до 200°С, около 50-60 минут.
- Остудите овощи, выдавите мягкую часть чеснока. Переложите все в кастрюлю и измельчите блендером. Добавьте сливки и прогрейте суп несколько минут.
- Добавьте яблочный уксус, соль и перец по вкусу.
При подаче супа добавьте петрушку или укроп.
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