Просто растапливаем шоколад и масло: нежнейший десерт, от которого все будут в восторге (видео)

Шоколадное брауни с шоколадом – нежное, влажное и ароматное

Если не бояться браться за самые разные рецепты, на собственной кухне вы можете воспроизвести что угодно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный вишнево-маковый тортик. Теперь делимся рецептом нежного шоколадного брауни.

С проверенным рецептом этот десерт готовится совсем несложно, а результат просто непревзойденный. Как испечь его дома, рассказали в блоге tomka_recepti.

Ингредиенты:

Черный шоколад — 200 г

Масло — 200 г

Яйца — 3 шт

Сахар – 1 стакан

Щепотка соли

Мука — 100 г

Способ приготовления:

Шоколад с маслом растапливаем в микроволновке. Можно переложить все в одну миску и растапливать, однако важно делать это импульсами – каждые 15 секунд доставать тарелку из микроволновки, перемешивать ее содержимое и ставить обратно. Включаем духовку разогреваться. Яйца, сахар и соль взбиваем миксером. Должна получиться пышная светлая сама. Добавляем в нее шоколад, не переставая перемешивать. Просеивая, добавляем муку, перемешиваем. Готовое тесто выливаем в форму для запекания, застеленную пергаментом. Выпекаем брауни 35 минут при 175 градусах Цельсия. Когда брауни остынет, его можно порезать и подавать.

Это очень вкусно, нежно, внутри пирог получается очень влажным. Также мы рассказывали, как испечь классическое печенье на зимние праздники.