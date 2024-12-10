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Просто растапливаем шоколад и масло: нежнейший десерт, от которого все будут в восторге (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень нежный десерт брауни
Очень нежный десерт брауни. Фото freepik.com

Шоколадное брауни с шоколадом – нежное, влажное и ароматное

Если не бояться браться за самые разные рецепты, на собственной кухне вы можете воспроизвести что угодно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный вишнево-маковый тортик. Теперь делимся рецептом нежного шоколадного брауни.

С проверенным рецептом этот десерт готовится совсем несложно, а результат просто непревзойденный. Как испечь его дома, рассказали в блоге tomka_recepti.

Ингредиенты:

  • Черный шоколад — 200 г
  • Масло — 200 г
  • Яйца — 3 шт
  • Сахар – 1 стакан
  • Щепотка соли
  • Мука — 100 г

Способ приготовления:

  1. Шоколад с маслом растапливаем в микроволновке. Можно переложить все в одну миску и растапливать, однако важно делать это импульсами – каждые 15 секунд доставать тарелку из микроволновки, перемешивать ее содержимое и ставить обратно.
  2. Включаем духовку разогреваться. Яйца, сахар и соль взбиваем миксером. Должна получиться пышная светлая сама. Добавляем в нее шоколад, не переставая перемешивать.
  3. Просеивая, добавляем муку, перемешиваем. Готовое тесто выливаем в форму для запекания, застеленную пергаментом.
  4. Выпекаем брауни 35 минут при 175 градусах Цельсия. Когда брауни остынет, его можно порезать и подавать.
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Это очень вкусно, нежно, внутри пирог получается очень влажным. Также мы рассказывали, как испечь классическое печенье на зимние праздники.

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#Рецепт #Шоколад #Пирог #Выпечка #Десерт