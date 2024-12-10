Просто растапливаем шоколад и масло: нежнейший десерт, от которого все будут в восторге (видео)
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Шоколадное брауни с шоколадом – нежное, влажное и ароматное
Если не бояться браться за самые разные рецепты, на собственной кухне вы можете воспроизвести что угодно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный вишнево-маковый тортик. Теперь делимся рецептом нежного шоколадного брауни.
С проверенным рецептом этот десерт готовится совсем несложно, а результат просто непревзойденный. Как испечь его дома, рассказали в блоге tomka_recepti.
Ингредиенты:
- Черный шоколад — 200 г
- Масло — 200 г
- Яйца — 3 шт
- Сахар – 1 стакан
- Щепотка соли
- Мука — 100 г
Способ приготовления:
- Шоколад с маслом растапливаем в микроволновке. Можно переложить все в одну миску и растапливать, однако важно делать это импульсами – каждые 15 секунд доставать тарелку из микроволновки, перемешивать ее содержимое и ставить обратно.
- Включаем духовку разогреваться. Яйца, сахар и соль взбиваем миксером. Должна получиться пышная светлая сама. Добавляем в нее шоколад, не переставая перемешивать.
- Просеивая, добавляем муку, перемешиваем. Готовое тесто выливаем в форму для запекания, застеленную пергаментом.
- Выпекаем брауни 35 минут при 175 градусах Цельсия. Когда брауни остынет, его можно порезать и подавать.
Это очень вкусно, нежно, внутри пирог получается очень влажным. Также мы рассказывали, как испечь классическое печенье на зимние праздники.