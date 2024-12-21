Пиріжки на класичному тісті, яке завжди вдається (відео)

Пиріжки за цим рецептом виходять нереально смачними

Є так багато варіантів страв з солодкого тіста, що можна роками готувати щодня щось новеньке і ні разу не повторитись. Ми розповідали, як приготувати німецький пиріг з яблуками. Тепер ділимось рецептом універсальних пиріжків для солодкої начинки.

Рецептом поділились у кулінарному блозі katia_cooking_. Тут навели рецепт пиріжків з сиром, однак підійде будь-яка солодка і достатньо густа начинка.

Інгредієнти:

120 мл молока

15 г дріжджів

1 ст. л. ванільного цукру

80 г цукру

2 яйця

1/2 ч.л. солі

60 г вершкового масла

450-470 г борошна

Для сирної начинки:

200 г кисломолочного сиру

40 г родзинок

1/2 яйця (решта для змащення пиріжечків)

30 г цукру

дрібка солі

Спосіб приготування:

Для тіста поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та ванільний цукор. Додаємо до майбутнього тіста яйця, сіль, розтоплене масло. Поступово просіюємо в масу борошно та замішуємо м’яке тісто. Воно не повинне липнути до рук. Викладаємо тісто в миску, змащену олією, та накриваємо плівкою або рушником. Тісто ставимо у тепле місце на 1 годину. Коли цей час сплине, обминаємо тісто і залишаємо його у теплому місці ще 1 годину. Родзинки для начинки заливаємо окропом на 15 хвилин. Промиваємо та просушуємо, вмішуємо у сир, додаємо також половину яйця, цукор та дрібку солі. Перемішуємо. Тісто ділимо на 10 рівних частин. Кожну частину розкочуємо, на серединку кладемо по одній столовій ложці з гіркою начинки та формуємо. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Накриваємо рушником та залишаємо при кімнатній температурі ще на 15 хвилин. Потім змащуємо збитим яйцем та випікаємо у розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору.

Пиріжки виходять дуже смачними, апетитними, м’якими та рум’яними. Також ми розповідали, як особливо смачно запекти картоплю в духовці.