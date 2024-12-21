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Пиріжки на класичному тісті, яке завжди вдається (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Універсальне тісто на солодкі пиріжки
Універсальне тісто на солодкі пиріжки. Фото Freepik

Пиріжки за цим рецептом виходять нереально смачними

Є так багато варіантів страв з солодкого тіста, що можна роками готувати щодня щось новеньке і ні разу не повторитись. Ми розповідали, як приготувати німецький пиріг з яблуками. Тепер ділимось рецептом універсальних пиріжків для солодкої начинки.

Рецептом поділились у кулінарному блозі katia_cooking_. Тут навели рецепт пиріжків з сиром, однак підійде будь-яка солодка і достатньо густа начинка.

Інгредієнти:

  • 120 мл молока
  • 15 г дріжджів
  • 1 ст. л. ванільного цукру
  • 80 г цукру
  • 2 яйця
  • 1/2 ч.л. солі
  • 60 г вершкового масла
  • 450-470 г борошна

Для сирної начинки:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 40 г родзинок
  • 1/2 яйця (решта для змащення пиріжечків)
  • 30 г цукру
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Для тіста поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та ванільний цукор. Додаємо до майбутнього тіста яйця, сіль, розтоплене масло.
  2. Поступово просіюємо в масу борошно та замішуємо м’яке тісто. Воно не повинне липнути до рук. Викладаємо тісто в миску, змащену олією, та накриваємо плівкою або рушником.
  3. Тісто ставимо у тепле місце на 1 годину. Коли цей час сплине, обминаємо тісто і залишаємо його у теплому місці ще 1 годину.
  4. Родзинки для начинки заливаємо окропом на 15 хвилин. Промиваємо та просушуємо, вмішуємо у сир, додаємо також половину яйця, цукор та дрібку солі. Перемішуємо.
  5. Тісто ділимо на 10 рівних частин. Кожну частину розкочуємо, на серединку кладемо по одній столовій ложці з гіркою начинки та формуємо.
  6. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Накриваємо рушником та залишаємо при кімнатній температурі ще на 15 хвилин. Потім змащуємо збитим яйцем та випікаємо у розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору.

Пиріжки виходять дуже смачними, апетитними, м’якими та рум’яними. Також ми розповідали, як особливо смачно запекти картоплю в духовці.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Тісто #Пиріжки