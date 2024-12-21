Пиріжки на класичному тісті, яке завжди вдається (відео)
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Пиріжки за цим рецептом виходять нереально смачними
Є так багато варіантів страв з солодкого тіста, що можна роками готувати щодня щось новеньке і ні разу не повторитись. Ми розповідали, як приготувати німецький пиріг з яблуками. Тепер ділимось рецептом універсальних пиріжків для солодкої начинки.
Рецептом поділились у кулінарному блозі katia_cooking_. Тут навели рецепт пиріжків з сиром, однак підійде будь-яка солодка і достатньо густа начинка.
Інгредієнти:
- 120 мл молока
- 15 г дріжджів
- 1 ст. л. ванільного цукру
- 80 г цукру
- 2 яйця
- 1/2 ч.л. солі
- 60 г вершкового масла
- 450-470 г борошна
Для сирної начинки:
- 200 г кисломолочного сиру
- 40 г родзинок
- 1/2 яйця (решта для змащення пиріжечків)
- 30 г цукру
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Для тіста поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та ванільний цукор. Додаємо до майбутнього тіста яйця, сіль, розтоплене масло.
- Поступово просіюємо в масу борошно та замішуємо м’яке тісто. Воно не повинне липнути до рук. Викладаємо тісто в миску, змащену олією, та накриваємо плівкою або рушником.
- Тісто ставимо у тепле місце на 1 годину. Коли цей час сплине, обминаємо тісто і залишаємо його у теплому місці ще 1 годину.
- Родзинки для начинки заливаємо окропом на 15 хвилин. Промиваємо та просушуємо, вмішуємо у сир, додаємо також половину яйця, цукор та дрібку солі. Перемішуємо.
- Тісто ділимо на 10 рівних частин. Кожну частину розкочуємо, на серединку кладемо по одній столовій ложці з гіркою начинки та формуємо.
- Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Накриваємо рушником та залишаємо при кімнатній температурі ще на 15 хвилин. Потім змащуємо збитим яйцем та випікаємо у розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору.
Пиріжки виходять дуже смачними, апетитними, м’якими та рум’яними. Також ми розповідали, як особливо смачно запекти картоплю в духовці.