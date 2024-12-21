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Пирожки на классическом тесте, которое всегда удается (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Универсальное тесто на сладкие пирожки
Универсальное тесто на сладкие пирожки. Фото Freepik

Пирожки по этому рецепту получаются нереально вкусными

Есть так много вариантов блюд из сладкого теста, что можно годами готовить ежедневно что-нибудь новенькое и ни разу не повториться. Мы рассказывали, как приготовить немецкий пирог с яблоками.

Рецептом поделились в кулинарном блоге katia_cooking_. Здесь привели рецепт пирожков с творогом, однако подойдет любая сладкая и достаточно густая начинка.

Ингредиенты:

  • 120 мл молока
  • 15 г дрожжей
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 80 г сахара
  • 2 яйца
  • 1/2 ч.л. соли
  • 60 г сливочного масла
  • 450-470 г муки

Для творожной начинки:

  • 200 г творога
  • 40 г изюма
  • 1/2 яйца (остальное для смазки пирожков)
  • 30 г сахара
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Для теста объединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и ванильный сахар. Добавляем в будущее тесто яйца, соль, растопленное масло.
  2. Постепенно просеиваем в массу муку и замешиваем мягкое тесто. Оно не должно липнуть в руки. Выкладываем тесто в миску, смазанную маслом, и накрываем пленкой или полотенцем.
  3. Тесто ставим в теплое место на 1 час. Когда это время пройдет, обходим тесто и оставляем его в теплом месте еще 1 час.
  4. Изюм для начинки заливаем крутым кипятком на 15 минут. Промываем и просушиваем, вмешиваем в сыр, добавляем также половину яйца, сахар и щепотку соли. Перемешиваем.
  5. Тесто делим на 10 равных частей. Каждую часть раскатываем, на серединку кладем по одной столовой ложке с горкой начинки и формируем.
  6. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре еще на 15 минут. Затем смазываем взбитым яйцом и выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета.

Пирожки получаются вкусными, аппетитными, мягкими и румяными. Также мы рассказывали, как особенно вкусно запечь картофель в духовке.

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#Рецепт #Выпечка #Тесто #Пирожки