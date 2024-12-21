Пирожки на классическом тесте, которое всегда удается (видео)

Пирожки по этому рецепту получаются нереально вкусными

Есть так много вариантов блюд из сладкого теста, что можно годами готовить ежедневно что-нибудь новенькое и ни разу не повториться. Мы рассказывали, как приготовить немецкий пирог с яблоками.

Рецептом поделились в кулинарном блоге katia_cooking_. Здесь привели рецепт пирожков с творогом, однако подойдет любая сладкая и достаточно густая начинка.

Ингредиенты:

120 мл молока

15 г дрожжей

1 ст. л. ванильного сахара

80 г сахара

2 яйца

1/2 ч.л. соли

60 г сливочного масла

450-470 г муки

Для творожной начинки:

200 г творога

40 г изюма

1/2 яйца (остальное для смазки пирожков)

30 г сахара

щепотка соли

Способ приготовления:

Для теста объединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и ванильный сахар. Добавляем в будущее тесто яйца, соль, растопленное масло. Постепенно просеиваем в массу муку и замешиваем мягкое тесто. Оно не должно липнуть в руки. Выкладываем тесто в миску, смазанную маслом, и накрываем пленкой или полотенцем. Тесто ставим в теплое место на 1 час. Когда это время пройдет, обходим тесто и оставляем его в теплом месте еще 1 час. Изюм для начинки заливаем крутым кипятком на 15 минут. Промываем и просушиваем, вмешиваем в сыр, добавляем также половину яйца, сахар и щепотку соли. Перемешиваем. Тесто делим на 10 равных частей. Каждую часть раскатываем, на серединку кладем по одной столовой ложке с горкой начинки и формируем. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре еще на 15 минут. Затем смазываем взбитым яйцом и выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета.

Пирожки получаются вкусными, аппетитными, мягкими и румяными. Также мы рассказывали, как особенно вкусно запечь картофель в духовке.