Пирожки на классическом тесте, которое всегда удается (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Пирожки по этому рецепту получаются нереально вкусными
Есть так много вариантов блюд из сладкого теста, что можно годами готовить ежедневно что-нибудь новенькое и ни разу не повториться. Мы рассказывали, как приготовить немецкий пирог с яблоками.
Рецептом поделились в кулинарном блоге katia_cooking_. Здесь привели рецепт пирожков с творогом, однако подойдет любая сладкая и достаточно густая начинка.
Ингредиенты:
- 120 мл молока
- 15 г дрожжей
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 80 г сахара
- 2 яйца
- 1/2 ч.л. соли
- 60 г сливочного масла
- 450-470 г муки
Для творожной начинки:
- 200 г творога
- 40 г изюма
- 1/2 яйца (остальное для смазки пирожков)
- 30 г сахара
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Для теста объединяем теплое молоко, дрожжи, сахар и ванильный сахар. Добавляем в будущее тесто яйца, соль, растопленное масло.
- Постепенно просеиваем в массу муку и замешиваем мягкое тесто. Оно не должно липнуть в руки. Выкладываем тесто в миску, смазанную маслом, и накрываем пленкой или полотенцем.
- Тесто ставим в теплое место на 1 час. Когда это время пройдет, обходим тесто и оставляем его в теплом месте еще 1 час.
- Изюм для начинки заливаем крутым кипятком на 15 минут. Промываем и просушиваем, вмешиваем в сыр, добавляем также половину яйца, сахар и щепотку соли. Перемешиваем.
- Тесто делим на 10 равных частей. Каждую часть раскатываем, на серединку кладем по одной столовой ложке с горкой начинки и формируем.
- Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре еще на 15 минут. Затем смазываем взбитым яйцом и выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета.
Пирожки получаются вкусными, аппетитными, мягкими и румяными. Также мы рассказывали, как особенно вкусно запечь картофель в духовке.