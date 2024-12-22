Проста та економна страва: як приготувати полтавські галушки (відео)

Економний рецепт з найпростіших продуктів

Українська національна кухня надзвичайно багата на ситні, прості та вдалі рецепти на кожен день. Ми розповідали, як приготувати апетитні картопляники. Тепер ділимось рецептом смачних полтавських галушок.

Це ніжні парові кнедлики, які чудово поєднуються з різноманітними соусами та гарнірами. Універсальним рецептом, до якого можна готувати будь-яку основну страву чи м’ясну закуску, поділилась на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Каріна Костенко.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 600 г

Кефір – 400 мл

Яйце – 1 шт.

Сода харчова – 1 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Рослинна олія – 25 мл

Бекон – для засмажки

Цибуля – 1 шт.

Сметана для подачі

Спосіб приготування:

В миску просіюємо борошно, додаємо сіль, цукор, соду та яйце. Поступово вливаємо кефір і замішуємо м’яке, еластичне тісто. Додаємо рослинну олію і ще раз добре вимішуємо. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо на 1 годину відпочивати. Нарізаємо бекон і цибулю дрібними кубиками. Обсмажуємо на сковороді до золотистого кольору. Відщипуємо від тіста невеликі шматочки і формуємо крупні круглі галушки. У каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння. Ставимо зверху пароварку і викладаємо галушки. Варимо 5-7 хвилин.

Для подачі готові галушки викладаємо на тарілку, поливаємо засмажкою і сметаною. Це ситно і надзвичайно смачно, просто як панські деруни.