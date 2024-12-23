Ситний, смачний, швидкий: з чого приготувати ідеальний салат на кожен день (відео)

Цей салат готується швидко

Коли потрібно щось швидко приготувати можна посмажити омлет, зробити гарячі бутерброди або ж швиденько приготувати салат. Страва, на яку ми пропонуємо сьогодні звернути увагу, виходить поживною та дуже смачною.

Салат з томатами, листям салату та куркою готується швидко. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати салат з куркою та томатами

Інгредієнти для салату:

листя салату;

томати чері – 100 г;

пармезан тертий – 40 г;

куряче філе – 1 шт.;

борошно – 3 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 3 ст. л.;

Інгредієнти для соусу:

майонез – 3 ст. л.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сік лимону – 1 ст. л.;

пармезан – за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Листя салату нарвати або нарізати, томати чері розрізати навпіл.

2.Розрізати куряче філе вздовж, посипати улюбленими спеціями.

3.Обваляти філе в паніровці: спершу в борошні, потім у збитому яйці, і наостанок – у сухарях.

4.Смажити на невеликій кількості олії на пательні до золотистої скоринки.

5.Змішати домашній майонез, оливкову олію та лимонний сік. За бажанням додати тертий пармезан.

6. Викласти листя салату, томати чері та шматочки обсмаженого курячого філе. Додати соус і прикрасити грінками.