Сытный, вкусный, быстрый: из чего приготовить идеальный салат на каждый день (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот салат готовится быстро
Когда нужно что-то быстро приготовить можно пожарить омлет, сделать горячие бутерброды или быстренько приготовить салат. Блюдо, на которое мы предлагаем сегодня обратить внимание, получается питательным и вкусным.
Салат с помидорами, листьями салата и курицей готовится быстро. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить салат с курицей и томатами
Ингредиенты для салата:
- листья салата;
- томаты черри – 100 г;
- пармезан тертый – 40 г;
- куриное филе – 1 шт.;
- мука – 3 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- панировочные сухари – 3 ст. л.;
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 3 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- пармезан – по желанию;
Способ приготовления:
1. Листья салата нарвать или нарезать, томаты черри разрезать пополам.
2.Разрезать куриное филе вдоль, посыпать любимыми специями.
3.Обвалять филе в панировке: сначала в муке, затем во взбитом яйце, и напоследок – в сухарях.
4.Жарить на небольшом количестве масла на сковороде до золотистой корочки.
5.Смешать домашний майонез, оливковое масло и лимонный сок. По желанию добавить тертый пармезан.
6. Выложить листья салата, томаты черри и кусочки обжаренного куриного филе. Добавить соус и украсить гренками.