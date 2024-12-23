Сытный, вкусный, быстрый: из чего приготовить идеальный салат на каждый день (видео)

Этот салат готовится быстро

Когда нужно что-то быстро приготовить можно пожарить омлет, сделать горячие бутерброды или быстренько приготовить салат. Блюдо, на которое мы предлагаем сегодня обратить внимание, получается питательным и вкусным.

Салат с помидорами, листьями салата и курицей готовится быстро. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить салат с курицей и томатами

Ингредиенты для салата:

листья салата;

томаты черри – 100 г;

пармезан тертый – 40 г;

куриное филе – 1 шт.;

мука – 3 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

панировочные сухари – 3 ст. л.;

Ингредиенты для соуса:

майонез – 3 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

пармезан – по желанию;

Способ приготовления:

1. Листья салата нарвать или нарезать, томаты черри разрезать пополам.

2.Разрезать куриное филе вдоль, посыпать любимыми специями.

3.Обвалять филе в панировке: сначала в муке, затем во взбитом яйце, и напоследок – в сухарях.

4.Жарить на небольшом количестве масла на сковороде до золотистой корочки.

5.Смешать домашний майонез, оливковое масло и лимонный сок. По желанию добавить тертый пармезан.

6. Выложить листья салата, томаты черри и кусочки обжаренного куриного филе. Добавить соус и украсить гренками.