Соковите м’ясо на святковий стіл: розкішні рулетики всього з трьох інгредієнтів (відео)

Чудовий рецепт на святковий стіл або на щодень

Закуски на святковий стіл повинні бути і ефектними, і смачними. Ми розповідали, як приготувати апетитний салат з крабовими паличками за класичним рецептом. Тепер розповімо, як зробити дуже смачне м’ясо, яке можна як їсти на щодень, так і поставити на святковий стіл.

Рецептом поділились у кулінарному блозі irina_dietolog1980. Це соковиті, апетитні та дуже красиві рулетики, з ароматною начинкою з вершкового сиру та зелені.

Інгредієнти:

м'ясо (наприклад, корейка)

вершковий сир

зелень

сіль та спеції

Спосіб приготування:

М'ясо нарізаємо тонкими шайбами упоперек волокон. Відбиваємо ці шматочки з обох боків. Так само з обох боків солимо, перчимо та додаємо улюблені спеції. Відставляємо м’ясо на деякий час. Для начинки вершковий сир поєднуємо з зеленню. Начинку намащуємо на всю поверхню м’яса. Скручуємо та формуємо рулетики, скріплюємо їх дерев'яними шпажками, попередньо замоченими у воді. Запікаємо в мультипечі приблизно 20 хвилин при 190 градусах. Якщо готувати в духовці — час приготування збільшується.

М’ясо при запіканні просочується сиром, стає надзвичайно ароматним та соковитим. Також ми розповідали, як приготувати апетитні картопляники з м’ясною начинкою.