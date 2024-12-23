Сочное мясо на праздничный стол: роскошные рулетики всего из трех ингредиентов (видео)
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Прекрасный рецепт на праздничный стол или на каждый день
Закуски на праздничный стол должны быть и эффектными и вкусными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный салат с крабовыми палочками по классическому рецепту. Теперь расскажем, как сделать вкуснейшее мясо, которое можно как есть на каждый день, так и поставить на праздничный стол.
Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980. Это сочные, аппетитные и очень красивые рулетики с ароматной начинкой из сливочного сыра и зелени.
Ингредиенты:
- мясо (например, корейка)
- сливочный сыр
- зелень
- соль и специи
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем тонкими шайбами поперек волокон. Отбиваем эти кусочки по обе стороны. Так же по обе стороны солим, перчим и добавляем любимые специи.
- Отставляем мясо на время. Для начинки сливочный сыр совмещаем с зеленью.
- Начинку смазываем на всю поверхность мяса. Скручиваем и формируем рулетики, скрепляем их деревянными шпажками, предварительно замоченными в воде.
- Запекаем в мультипечи примерно 20 минут при 190 градусах. Если готовить в духовке – время приготовления увеличивается.
Мясо при запекании пропитывается сыром, становится очень ароматным и сочным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельные изделия с мясной начинкой.