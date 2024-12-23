Сочное мясо на праздничный стол: роскошные рулетики всего из трех ингредиентов (видео)

Прекрасный рецепт на праздничный стол или на каждый день

Закуски на праздничный стол должны быть и эффектными и вкусными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный салат с крабовыми палочками по классическому рецепту. Теперь расскажем, как сделать вкуснейшее мясо, которое можно как есть на каждый день, так и поставить на праздничный стол.

Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980. Это сочные, аппетитные и очень красивые рулетики с ароматной начинкой из сливочного сыра и зелени.

Ингредиенты:

мясо (например, корейка)

сливочный сыр

зелень

соль и специи

Способ приготовления:

Мясо нарезаем тонкими шайбами поперек волокон. Отбиваем эти кусочки по обе стороны. Так же по обе стороны солим, перчим и добавляем любимые специи. Отставляем мясо на время. Для начинки сливочный сыр совмещаем с зеленью. Начинку смазываем на всю поверхность мяса. Скручиваем и формируем рулетики, скрепляем их деревянными шпажками, предварительно замоченными в воде. Запекаем в мультипечи примерно 20 минут при 190 градусах. Если готовить в духовке – время приготовления увеличивается.

Мясо при запекании пропитывается сыром, становится очень ароматным и сочным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные картофельные изделия с мясной начинкой.