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Справжня кутя готується так: класичний метод, з яким страва вийде фантастично смачною (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Автентична українська кутя
Автентична українська кутя. Фото shuba.life

Чудовий рецепт смачної куті на Різдво

Класичні українські страви — це величезний пласт кулінарії. Ми розповідали, як приготувати дуже смачні картопляники. Тепер ділимось класичним рецептом куті на Різдво.

Як її готувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Юлія Сенич. Рецепт надзвичайно простий, але дуже вдалий — з узваром і на основі пшениці.

Інгредієнти:

  • пшениця — 250 г
  • родзинки — 200 г
  • чорнослив — 50-70 г
  • курага — 50-70 г
  • мак — 150 г
  • горіхи — 100 г
  • журавлина — 150 г

Для узвару:

  • сушені яблука та груші — 150 г
  • чорнослив — 50-70 г
  • шипшина — 5-8 шт
  • лимонний сік за бажанням
  • сушені вишні або журавлина
  • мед до смаку

Спосіб приготування:

  1. Пшеницю промиваємо. Заливаємо водою і залишаємо на 12-24 години. Після цього промиваємо 5-6 разів, щоб вимити крохмаль.
  2. В пропорції 1:3 заливаємо пшеницю водою. Відварюємо на повільному вогні під кришкою. Сушені яблука кладемо в каструлю, туди додаємо шипшину, чорнослив, журавлину і ставимо варитись.
  3. За бажанням можна додати лимонний сік. Доводимо до кипіння і варимо 5-7 хвилин після закипання.
  4. Курагу, родзинки, чорнослив, журавлину заливаємо окропом та залишаємо на 5-7 хвилин. В ступці або в блендері перетираємо мак з 3-4 столовими ложками ложку окропу. Перетираємо до появи характерного білого соку.
  5. Оброблена пшениця готується 1 годину, звичайна — 2,5 години. Залишок води зливаємо і перекладаємо пшеницю в посуд.
  6. Додаємо до пшениці подрібнені сухофрукти, мак і мед. Окремо проціджуємо узвар та поливаємо ним кутю.

Це надзвичайно смачно. А ще кутю можна готувати не лише з пшениці — ми ділились рецептом апетитної рисової куті.

Теги:
#Рецепт #Пшениця #Різдво #Кутя