Справжня кутя готується так: класичний метод, з яким страва вийде фантастично смачною (відео)

Чудовий рецепт смачної куті на Різдво

Класичні українські страви — це величезний пласт кулінарії. Ми розповідали, як приготувати дуже смачні картопляники. Тепер ділимось класичним рецептом куті на Різдво.

Як її готувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Юлія Сенич. Рецепт надзвичайно простий, але дуже вдалий — з узваром і на основі пшениці.

Інгредієнти:

пшениця — 250 г

родзинки — 200 г

чорнослив — 50-70 г

курага — 50-70 г

мак — 150 г

горіхи — 100 г

журавлина — 150 г

Для узвару:

сушені яблука та груші — 150 г

чорнослив — 50-70 г

шипшина — 5-8 шт

лимонний сік за бажанням

сушені вишні або журавлина

мед до смаку

Спосіб приготування:

Пшеницю промиваємо. Заливаємо водою і залишаємо на 12-24 години. Після цього промиваємо 5-6 разів, щоб вимити крохмаль. В пропорції 1:3 заливаємо пшеницю водою. Відварюємо на повільному вогні під кришкою. Сушені яблука кладемо в каструлю, туди додаємо шипшину, чорнослив, журавлину і ставимо варитись. За бажанням можна додати лимонний сік. Доводимо до кипіння і варимо 5-7 хвилин після закипання. Курагу, родзинки, чорнослив, журавлину заливаємо окропом та залишаємо на 5-7 хвилин. В ступці або в блендері перетираємо мак з 3-4 столовими ложками ложку окропу. Перетираємо до появи характерного білого соку. Оброблена пшениця готується 1 годину, звичайна — 2,5 години. Залишок води зливаємо і перекладаємо пшеницю в посуд. Додаємо до пшениці подрібнені сухофрукти, мак і мед. Окремо проціджуємо узвар та поливаємо ним кутю.

Це надзвичайно смачно. А ще кутю можна готувати не лише з пшениці — ми ділились рецептом апетитної рисової куті.