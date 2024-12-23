Справжня кутя готується так: класичний метод, з яким страва вийде фантастично смачною (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт смачної куті на Різдво
Класичні українські страви — це величезний пласт кулінарії. Ми розповідали, як приготувати дуже смачні картопляники. Тепер ділимось класичним рецептом куті на Різдво.
Як її готувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Юлія Сенич. Рецепт надзвичайно простий, але дуже вдалий — з узваром і на основі пшениці.
Інгредієнти:
- пшениця — 250 г
- родзинки — 200 г
- чорнослив — 50-70 г
- курага — 50-70 г
- мак — 150 г
- горіхи — 100 г
- журавлина — 150 г
Для узвару:
- сушені яблука та груші — 150 г
- чорнослив — 50-70 г
- шипшина — 5-8 шт
- лимонний сік за бажанням
- сушені вишні або журавлина
- мед до смаку
Спосіб приготування:
- Пшеницю промиваємо. Заливаємо водою і залишаємо на 12-24 години. Після цього промиваємо 5-6 разів, щоб вимити крохмаль.
- В пропорції 1:3 заливаємо пшеницю водою. Відварюємо на повільному вогні під кришкою. Сушені яблука кладемо в каструлю, туди додаємо шипшину, чорнослив, журавлину і ставимо варитись.
- За бажанням можна додати лимонний сік. Доводимо до кипіння і варимо 5-7 хвилин після закипання.
- Курагу, родзинки, чорнослив, журавлину заливаємо окропом та залишаємо на 5-7 хвилин. В ступці або в блендері перетираємо мак з 3-4 столовими ложками ложку окропу. Перетираємо до появи характерного білого соку.
- Оброблена пшениця готується 1 годину, звичайна — 2,5 години. Залишок води зливаємо і перекладаємо пшеницю в посуд.
- Додаємо до пшениці подрібнені сухофрукти, мак і мед. Окремо проціджуємо узвар та поливаємо ним кутю.
Це надзвичайно смачно. А ще кутю можна готувати не лише з пшениці — ми ділились рецептом апетитної рисової куті.