Настоящая кутья готовится так: классический метод, с которым блюдо получится фантастически вкусным (видео)
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Великолепный рецепт вкусной кутьи на Рождество
Классические украинские блюда – это огромный пласт кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие картофельники. Теперь делимся классическим рецептом кутьи на Рождество.
Как ее готовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггер Юлия Сенич. Рецепт очень прост, но очень удачен – с узваром и на основе пшеницы.
Ингредиенты:
- пшеница — 250 г
- изюм — 200 г
- чернослив — 50-70 г
- курага — 50-70 г
- мак — 150 г
- орехи — 100 г
- клюква — 150 г
Для компота:
- сушеные яблоки и груши — 150 г
- чернослив — 50-70 г
- шиповник — 5-8 шт
- лимонный сок по желанию
- сушеные вишни или клюква
- мед по вкусу
Способ приготовления:
- Пшеницу промываем. Заливаем водой и оставляем на 12-24 часа. После этого промываем 5-6 раз, чтобы вымыть крахмал.
- В пропорции 1:3 заливаем пшеницу водой. Отвариваем на медленном огне под крышкой. Сушеные яблоки кладем в кастрюлю, туда добавляем шиповник, чернослив, клюкву и ставим вариться.
- По желанию можно добавить лимонный сок. Доводим до кипения и варим 5-7 минут после закипания.
- Курагу, изюм, чернослив, клюкву заливаем кипятком и оставляем на 5-7 минут. В ступке или в блендере перетираем мак с 3-4 столовыми ложками ложку кипятка. Перетираем до появления характерного белого сока.
- Обработанная пшеница готовится 1 час, обычная – 2,5 часа. Остаток воды сливаем и перекладываем пшеницу в посуду.
- Добавляем в пшеницу измельченные сухофрукты, мак и мед. Отдельно процеживаем компот и поливаем им кутью.
Это очень вкусно. А еще кутью можно готовить не только из пшеницы — мы делились рецептом аппетитной рисовой кутьи.