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Настоящая кутья готовится так: классический метод, с которым блюдо получится фантастически вкусным (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аутентичная украинская кутья
Аутентичная украинская кутья. Фото shuba.life

Великолепный рецепт вкусной кутьи на Рождество

Классические украинские блюда – это огромный пласт кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие картофельники. Теперь делимся классическим рецептом кутьи на Рождество.

Как ее готовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггер Юлия Сенич. Рецепт очень прост, но очень удачен – с узваром и на основе пшеницы.

Ингредиенты:

  • пшеница — 250 г
  • изюм — 200 г
  • чернослив — 50-70 г
  • курага — 50-70 г
  • мак — 150 г
  • орехи — 100 г
  • клюква — 150 г

Для компота:

  • сушеные яблоки и груши — 150 г
  • чернослив — 50-70 г
  • шиповник — 5-8 шт
  • лимонный сок по желанию
  • сушеные вишни или клюква
  • мед по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пшеницу промываем. Заливаем водой и оставляем на 12-24 часа. После этого промываем 5-6 раз, чтобы вымыть крахмал.
  2. В пропорции 1:3 заливаем пшеницу водой. Отвариваем на медленном огне под крышкой. Сушеные яблоки кладем в кастрюлю, туда добавляем шиповник, чернослив, клюкву и ставим вариться.
  3. По желанию можно добавить лимонный сок. Доводим до кипения и варим 5-7 минут после закипания.
  4. Курагу, изюм, чернослив, клюкву заливаем кипятком и оставляем на 5-7 минут. В ступке или в блендере перетираем мак с 3-4 столовыми ложками ложку кипятка. Перетираем до появления характерного белого сока.
  5. Обработанная пшеница готовится 1 час, обычная – 2,5 часа. Остаток воды сливаем и перекладываем пшеницу в посуду.
  6. Добавляем в пшеницу измельченные сухофрукты, мак и мед. Отдельно процеживаем компот и поливаем им кутью.

Это очень вкусно. А еще кутью можно готовить не только из пшеницы — мы делились рецептом аппетитной рисовой кутьи.

Теги:
#Рецепт #Пшеница #Рождество #Кутья