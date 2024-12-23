Настоящая кутья готовится так: классический метод, с которым блюдо получится фантастически вкусным (видео)

Великолепный рецепт вкусной кутьи на Рождество

Классические украинские блюда – это огромный пласт кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие картофельники. Теперь делимся классическим рецептом кутьи на Рождество.

Как ее готовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггер Юлия Сенич. Рецепт очень прост, но очень удачен – с узваром и на основе пшеницы.

Ингредиенты:

пшеница — 250 г

изюм — 200 г

чернослив — 50-70 г

курага — 50-70 г

мак — 150 г

орехи — 100 г

клюква — 150 г

Для компота:

сушеные яблоки и груши — 150 г

чернослив — 50-70 г

шиповник — 5-8 шт

лимонный сок по желанию

сушеные вишни или клюква

мед по вкусу

Способ приготовления:

Пшеницу промываем. Заливаем водой и оставляем на 12-24 часа. После этого промываем 5-6 раз, чтобы вымыть крахмал. В пропорции 1:3 заливаем пшеницу водой. Отвариваем на медленном огне под крышкой. Сушеные яблоки кладем в кастрюлю, туда добавляем шиповник, чернослив, клюкву и ставим вариться. По желанию можно добавить лимонный сок. Доводим до кипения и варим 5-7 минут после закипания. Курагу, изюм, чернослив, клюкву заливаем кипятком и оставляем на 5-7 минут. В ступке или в блендере перетираем мак с 3-4 столовыми ложками ложку кипятка. Перетираем до появления характерного белого сока. Обработанная пшеница готовится 1 час, обычная – 2,5 часа. Остаток воды сливаем и перекладываем пшеницу в посуду. Добавляем в пшеницу измельченные сухофрукты, мак и мед. Отдельно процеживаем компот и поливаем им кутью.

Это очень вкусно. А еще кутью можно готовить не только из пшеницы — мы делились рецептом аппетитной рисовой кутьи.