Секретний інгредієнт робить цю кутю неймовірно смачною: чудовий рецепт (відео)

Дуже ароматний рецепт

На святковий стіл хочеться ставити щось оригінальне та яскраве. Ми розповідали, як красиво запекти цілу качку. Тепер поділимось рецептом смачної куті, яку варто готувати на Новий рік, адже саме на 31 грудня припадає Щедрий вечір.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валерія Матрохіна. За словами авторки відео, це рецепт її мами, який вона вдосконалила, замінивши головний інгредієнт — пшеницю — на спельту. Хоча і в класичному виконанні, з пшеницею, це надзвичайно смачно. Секретний інгредієнт цієї страви — заморожена полуниця.

Інгредієнти:

спельта (або пшениця) — 400-500 г

мак — 80-100 г

мед — 200-250 г

окріп — 300 мл

апельсин (цедра + сік) — 1 шт

родзинки та сушена журавлина — 150-200 г

курага — 100 г

улюблені горіхи — разом 200 г

заморожена полуниця (чим більше, тим краще)

Спосіб приготування:

Якщо робите зі спельтою, то її заливаємо 1:1 водою і варимо приблизно годину до вбирання рідини. Пшеницю замочуємо заздалегідь та відварюємо до готовності. Мак заливаємо окропом, щоб повністю покрився. Залишаємо до набухання та перебиваємо в блендері. Горіхи та сухофрукти заливаємо окропом. Потім промиваємо холодною водою і нарізаємо всі великі шматочки. Полуницю розморожуємо та нарізаємо. В сотейник вливаємо мед, заливаємо окропом. Додаємо до медового сиропу сік та цедру апельсина, все перемішуємо до поєднання. Поєднуємо все разом. В одній мисці змішуємо мак, полуницю, крупу, медовий сироп та горіхи із сухофруктами.

Кутя виходить нереально смачною та ароматною. Також ми ділились рецептом смачного тортика без випічки.