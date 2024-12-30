Секретный ингредиент делает эту кутью невероятно вкусной: отличный рецепт (видео)

Очень ароматный рецепт

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь оригинальное и яркое. Мы рассказывали, как красиво запечь целую утку. Теперь поделимся рецептом вкусной кутьи, которую стоит готовить на Новый год, ведь именно на 31 декабря приходится Щедрый вечер.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Матрохина. По словам автора видео, это рецепт ее мамы, который она усовершенствовала, заменив главный ингредиент – пшеницу – на спельту. Хотя и в классическом исполнении, с пшеницей, это очень вкусно. Секретный ингредиент этого блюда – замороженная клубника.

Ингредиенты:

спельта (или пшеница) — 400-500 г

мак — 80-100 г

мед — 200-250 г

кипяток — 300 мл

апельсин (цедра + сок) — 1 шт

изюм и сушеная клюква — 150-200 г

курага — 100 г

любимые орехи — вместе 200 г

замороженная клубника (чем больше, тем лучше)

Способ приготовления:

Если производите со спельтой, то ее заливаем 1:1 водой и варим примерно час до впитывания жидкости. Пшеницу замачиваем заранее и отвариваем до готовности. Мак заливаем крутым кипятком, чтобы полностью покрылся. Оставляем до набухания и перебиваем в блендере. Орехи и сухофрукты заливаем крутым кипятком. Затем промываем холодной водой и нарезаем все крупные кусочки. Клубнику размораживаем и нарезаем. В сотейник вливаем мед, заливаем крутым кипятком. Добавляем в медовый сироп сок и цедру апельсина, все перемешиваем до сочетания. Сочетаем все вместе. В одной миске смешиваем мак, клубнику, крупу, медовый сироп и орехи с сухофруктами.

Кутья получается нереально вкусной и ароматной. Также мы делились рецептом вкусного тортика без выпечки.