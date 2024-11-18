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Тот самый крабовый салат с детства: классический экономный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного салата
Рецепт вкусного салата. Фото 1000.menu

Классический крабовый салат с рисом

Есть множество разнообразных праздничных салатов. Если вы уже готовили "Зимнюю окрошку" и хотите классических и знакомых вкусов, следует обратить внимание на следующий рецепт.

Благодаря рису этот салат получается довольно экономичным, а крабовые палочки и кукуруза делают его еще и вкусным — таким, что и на праздничный стол можно поставить. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкусная страница".

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 240 г
  • яйца — 4 шт
  • кукуруза консервированная — 380 г
  • огурец – 1 шт
  • рис — ⅓ стакана
  • майонез – 4 ст. ложки
  • соль — ⅓ ч. ложки

Способ приготовления:

  1. Рис промойте в холодной воде несколько раз. Затем переложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она на 2 сантиметра покрывала рис.
  2. Отварите до готовности. Пока рис варится, можно приготовить другие составляющие. Кубиками нарезаем крабовые палочки и огурец.
  3. Яйца отвариваем. Когда они остынут, чистим их от скорлупы. Также крошим кубиками.
  4. Из консервированной кукурузы сливаем всю жидкость. Зерна добавляем к салату, туда же отправляем остывший готовый рис.
  5. По вкусу солим и перчим салат. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Это очень вкусно и совсем несложно. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить картофель.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Крабовые палочки