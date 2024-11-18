Тот самый крабовый салат с детства: классический экономный рецепт (видео)
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Классический крабовый салат с рисом
Есть множество разнообразных праздничных салатов. Если вы уже готовили "Зимнюю окрошку" и хотите классических и знакомых вкусов, следует обратить внимание на следующий рецепт.
Благодаря рису этот салат получается довольно экономичным, а крабовые палочки и кукуруза делают его еще и вкусным — таким, что и на праздничный стол можно поставить. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкусная страница".
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 240 г
- яйца — 4 шт
- кукуруза консервированная — 380 г
- огурец – 1 шт
- рис — ⅓ стакана
- майонез – 4 ст. ложки
- соль — ⅓ ч. ложки
Способ приготовления:
- Рис промойте в холодной воде несколько раз. Затем переложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она на 2 сантиметра покрывала рис.
- Отварите до готовности. Пока рис варится, можно приготовить другие составляющие. Кубиками нарезаем крабовые палочки и огурец.
- Яйца отвариваем. Когда они остынут, чистим их от скорлупы. Также крошим кубиками.
- Из консервированной кукурузы сливаем всю жидкость. Зерна добавляем к салату, туда же отправляем остывший готовый рис.
- По вкусу солим и перчим салат. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Это очень вкусно и совсем несложно. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить картофель.