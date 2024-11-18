Тот самый крабовый салат с детства: классический экономный рецепт (видео)

Классический крабовый салат с рисом

Есть множество разнообразных праздничных салатов. Если вы уже готовили "Зимнюю окрошку" и хотите классических и знакомых вкусов, следует обратить внимание на следующий рецепт.

Благодаря рису этот салат получается довольно экономичным, а крабовые палочки и кукуруза делают его еще и вкусным — таким, что и на праздничный стол можно поставить. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкусная страница".

Ингредиенты:

крабовые палочки — 240 г

яйца — 4 шт

кукуруза консервированная — 380 г

огурец – 1 шт

рис — ⅓ стакана

майонез – 4 ст. ложки

соль — ⅓ ч. ложки

Способ приготовления:

Рис промойте в холодной воде несколько раз. Затем переложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она на 2 сантиметра покрывала рис. Отварите до готовности. Пока рис варится, можно приготовить другие составляющие. Кубиками нарезаем крабовые палочки и огурец. Яйца отвариваем. Когда они остынут, чистим их от скорлупы. Также крошим кубиками. Из консервированной кукурузы сливаем всю жидкость. Зерна добавляем к салату, туда же отправляем остывший готовый рис. По вкусу солим и перчим салат. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Это очень вкусно и совсем несложно. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить картофель.