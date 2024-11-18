Той самий крабовий салат з дитинства: класичний економний рецепт (відео)

Класичний крабовий салат з рисом

Є велика кількість різноманітних святкових салатів. Якщо ви вже готували "Зимову окрошку" і хочете класичних та знайомих смаків, варто звернути увагу на наступний рецепт.

Завдяки рису цей салат виходить доволі економним, а крабові палички та кукурудза роблять його ще й смачнющим — таким, що і на святковий стіл поставити можна. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Смачна сторінка".

Інгредієнти:

крабові палички — 240 г

яйця — 4 шт.

кукурудза консервована — 380 г

огірок — 1 шт.

рис — ⅓ склянки

майонез — 4 ст. ложки

сіль — ⅓ ч. ложки

Спосіб приготування:

Рис промийте кілька разів у холодній воді. Потім перекладіть в каструлю і залийте водою так, щоб вона на 2 сантиметри покривала рис. Відваріть до готовності. Поки рис вариться, можна підготувати інші компоненти. Кубиками нарізаємо крабові палички та огірок. Яйця відварюємо. Коли вони охолонуть, чистимо їх від шкаралупи. Також кришимо кубиками. З консервованої кукурудзи зливаємо всю рідину. Зерна додаємо до салату, туди ж відправляємо готовий рис, що охолов. До смаку солимо та перчимо салат. Заправляємо майонезом та ретельно перемішуємо.

Це дуже смачно і зовсім нескладно. Також ми розповідали, як особливо смачно посмажити картоплю.