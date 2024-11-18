Той самий крабовий салат з дитинства: класичний економний рецепт (відео)
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Класичний крабовий салат з рисом
Є велика кількість різноманітних святкових салатів. Якщо ви вже готували "Зимову окрошку" і хочете класичних та знайомих смаків, варто звернути увагу на наступний рецепт.
Завдяки рису цей салат виходить доволі економним, а крабові палички та кукурудза роблять його ще й смачнющим — таким, що і на святковий стіл поставити можна. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Смачна сторінка".
Інгредієнти:
- крабові палички — 240 г
- яйця — 4 шт.
- кукурудза консервована — 380 г
- огірок — 1 шт.
- рис — ⅓ склянки
- майонез — 4 ст. ложки
- сіль — ⅓ ч. ложки
Спосіб приготування:
- Рис промийте кілька разів у холодній воді. Потім перекладіть в каструлю і залийте водою так, щоб вона на 2 сантиметри покривала рис.
- Відваріть до готовності. Поки рис вариться, можна підготувати інші компоненти. Кубиками нарізаємо крабові палички та огірок.
- Яйця відварюємо. Коли вони охолонуть, чистимо їх від шкаралупи. Також кришимо кубиками.
- З консервованої кукурудзи зливаємо всю рідину. Зерна додаємо до салату, туди ж відправляємо готовий рис, що охолов.
- До смаку солимо та перчимо салат. Заправляємо майонезом та ретельно перемішуємо.
Це дуже смачно і зовсім нескладно. Також ми розповідали, як особливо смачно посмажити картоплю.